Правда об инвестициях в недвижимость Таиланда

Заманчивая реклама недвижимости в Таиланде мало кого оставляет равнодушным. В экзотической стране обещают шикарный особняк с бассейном по цене трехкомнатной квартиры в отечественном мегаполисе. У многих людей создается некий образ-мечта, что инвестиции в Тайланде – это простой путь стать миллионером. Но так ли все хорошо и легко на самом деле?

Дешевизна жилья в Таиланде

В действительности купить апартаменты в экзотической стране за «копейки» можно было 10-15 лет назад. Теперь нормальная квартира здесь продается минимум за 1 миллион бат (30 000 долларов). За хорошее жилье нужно заплатить от 2,5 миллионов, а средняя цена элитной однокомнатной квартиры составляет не менее 3,5 миллионов бат (больше 100 000 долларов). Для премиальной недвижимости на берегу моря это не очень дорого, но намного больше, чем было раньше.

Цена на недвижимость поднимается каждый год

В Таиланде, как и во всем мире, тоже бывает кризис. Цены на жилье за последние 2-3 года поднялись не сильно (5-10%). Каждый год реально дорожает земля, особенно в прибрежной зоне, где можно выделить место под строительство отеля, ресторана или виллы. Наиболее быстро (до 30% в год) поднимается цена в местах, где земля еще недооценена – Чанг, Самет.

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Всегда ли выгодна покупка квартиры на этапе предварительной продажи

Утверждение, что, покупая недвижимость во время строительства, вы гарантированно будете в выигрыше, не всегда правдиво. Застройщики могут изначально сильно завысить цену на объект. После окончания строительства даже через 2-3 года такая покупка будет стоить дороже, чем на рынке обычной недвижимости. Поэтому вкладывать деньги без агента, которому знакомы тенденции, очень опасно.

Что нужно учитывать при покупке жилья с целью сдачи в аренду

Для последующей сдачи лучше приобретать квартиру. Дома обычно удалены от города, и для удобного перемещения потребуется автомобиль. Жилье должно быть привлекательным: с хорошей мебелью, необходимой техникой, интернетом.

Бизнес будет выгодным и приносить доход, если изначально удается приобрести недвижимость по цене ниже средней. В таком случае вы получите возможность зарабатывать хороший процент годовых.