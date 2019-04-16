Правда об инвестициях в недвижимость Таиланда

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.25 EUR/RUB: 72.7 BTC/USD: 5066.41

16 мая : вторник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Правда об инвестициях в недвижимость Таиланда

16.04.2019 17:49

Заманчивая реклама недвижимости в Таиланде мало кого оставляет равнодушным. В экзотической стране обещают шикарный особняк с бассейном по цене трехкомнатной квартиры в отечественном мегаполисе. У многих людей создается некий образ-мечта, что инвестиции в Тайланде – это простой путь стать миллионером. Но так ли все хорошо и легко на самом деле?

Дешевизна жилья в Таиланде

В действительности купить апартаменты в экзотической стране за «копейки» можно было 10-15 лет назад. Теперь нормальная квартира здесь продается минимум за 1 миллион бат (30 000 долларов). За хорошее жилье нужно заплатить от 2,5 миллионов, а средняя цена элитной однокомнатной квартиры составляет не менее 3,5 миллионов бат (больше 100 000 долларов). Для премиальной недвижимости на берегу моря это не очень дорого, но намного больше, чем было раньше.

Цена на недвижимость поднимается каждый год

В Таиланде, как и во всем мире, тоже бывает кризис. Цены на жилье за последние 2-3 года поднялись не сильно (5-10%). Каждый год реально дорожает земля, особенно в прибрежной зоне, где можно выделить место под строительство отеля, ресторана или виллы. Наиболее быстро (до 30% в год) поднимается цена в местах, где земля еще недооценена – Чанг, Самет.

На сайте https://islandhouseforrent.ru/news/investicii-v-nedvizhimost-phuketa можно найти объекты, которые подходят для успешной инвестиции. Предложения с большими скидками есть на вторичном рынке.

Всегда ли выгодна покупка квартиры на этапе предварительной продажи

Утверждение, что, покупая недвижимость во время строительства, вы гарантированно будете в выигрыше, не всегда правдиво. Застройщики могут изначально сильно завысить цену на объект. После окончания строительства даже через 2-3 года такая покупка будет стоить дороже, чем на рынке обычной недвижимости. Поэтому вкладывать деньги без агента, которому знакомы тенденции, очень опасно.

Что нужно учитывать при покупке жилья с целью сдачи в аренду

Для последующей сдачи лучше приобретать квартиру. Дома обычно удалены от города, и для удобного перемещения потребуется автомобиль. Жилье должно быть привлекательным: с хорошей мебелью, необходимой техникой, интернетом.

Бизнес будет выгодным и приносить доход, если изначально удается приобрести недвижимость по цене ниже средней. В таком случае вы получите возможность зарабатывать хороший процент годовых.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги