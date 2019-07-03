Пос-терминалы для предпринимателей — преимущества, виды, как выбрать

Пос-терминал — устройство для быстрого приема оплаты от клиентов. После ввода пин-кода информация о сделке в онлайн режиме переводится в государственную инстанцию. Большая часть предпринимателей страны обязана установить такой цифровой блок.

Преимущества терминалов

Установка оборудования — это не лишние хлопоты, а реальные преимущества. Среди них:

становится больше клиентов — многие предпочитают платить только по безналу;

нет очередей — использование терминала упрощает проведение оплаты;

снижаются риски — фальшивые купюры аппарат не примет;

снижаются расходы предпринимателя — инкассация проще и быстрей.

Но для того, чтоб устройство стало полезным для кассира, важно выбрать его с учетом специфики бизнеса, локации и суточного оборота. На сайте Scanberry.ru можно подобрать подходящий пос-терминал любому предпринимателю.

Виды терминалов

В первую очередь предприниматель должен определить, в каких условиях клиенты будут проводить оплату. Если сугубо на месте, то выбирают стационарный терминал, который подключается к электрической сети. Если же действует служба доставки, то пос-терминал необходим мобильный, работающий от аккумулятора.

Также терминалы разделяют по тому, каким образом они принимают оплату, обрабатывают ее. В ассортименте представлены:

торговые — установлены в магазинах;

переносные — нужны для доставки;

интернет-терминалы — для оплаты в магазине в сети.

Минимальная цена, за которую можно купить пос-терминал, начинается от 6 тысяч рублей. Самый простой аппарат только отправляет чеки оператору, который перебрасывает их в государственную инстанцию.

Для предпринимателя, занятого средним по объему бизнесом, выгодней купить кассовый аппарат с терминалом, который уже встроен. Выйдет, естественно, дороже, но в таком случае работа кассира упроститься, минимизируется риск ошибок. Необходимо подобрать банк, в который будет направляться оплата безналичным образом. Без счета выполнять операции невозможно.

Если речь идет о крупных торговых площадках, магазинах, то необходима серьезная аппаратура. Ее цена может превышать четверть миллиона, зато присутствует масса дополнительных функций и максимальная защита. Например, терминал оснащается сканером, защищен от влаги.

По закону, предприниматели страны обязаны работать с кассой с 2017 года. Отсутствие этого оборудования повлечет на собой наложение штрафных санкций.