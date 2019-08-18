Покупка рабочих прокси по низким ценам

Пользователям сети Интернет нередко приходится встречаться с таким понятием, как «прокси», (прокси-сервер), и лишь не многие представляют, что это и для чего оно необходимо.

В переводе с английского, «proxy» означает «представитель», «доверенный». Иными словами, прокси-сервер представляет собой посредника в интернет-сети между пользователем и конечным сервером, позволяющего клиентам, выполнять запросы и получать ответы.

Работает это следующим образом. В первую очередь клиент подключается к прокси-серверу и запрашивает нужный ему ресурс на другом сервере. После чего прокси-сервер подключается к указанному серверу и принимает с него данные, передавая клиенту. За счет этого удается обезопасить соединение и компьютер клиента от некоторых вирусных атак и повысить скорость доступа.

Применение прокси зависит исключительно от потребностей клиентов. Например, для анонимного серфинга в сети, получения доступа к заблокированным сайтам в Вашем регионе, в качестве инструментов быстрого продвижения каких-либо ресурсов и для других нужд, что делает их довольно востребованным продуктом на рынке прокси-серверов.

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