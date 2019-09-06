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Подключаем интернет на даче

06.09.2019 15:04

Еще наши мамы и папы ездили на дачу сажать (а в конце лета — выкапывать) картошку, следить за поливом розовощеких помидоров, пропалывать сорняки. Сегодня же горожанину пребывание без интернета на даче представить невозможно. Вот только как подключить сеть, если многочисленные провайдеры за город забираться не желают: абонентов потенциальных мало, а мороки с обслуживанием — много?

Беспроводной интернет на даче — находка. Особенно для пользователей, которые не проживают в загородной местности круглый год и пользуются услугами время от времени.

Какие сотовые операторы предлагают услуги беспроводного интернета за городом?

Оказываясь за городом, пользователи обычно подключаются к сети посредством операторов знаменитой «четверки»:

Существует также спектр MVNO-операторов (их еще именуют виртуальными), которые функционируют с использованием инфраструктуры этих операторов. Виртуальные операторы способны обеспечить непрерывное подключение в отдаленных от цивилизации районах: поселках, деревнях, коттеджных поселениях.

Варианты подключения

Способ провести интернет на дачу зависит от: частоты подключения, наличия LTE-покрытия и пр.

  1. При нерегулярном подключении, наличии устойчивого сигнала городского оператора на территории дачного дома. Если приезжаете на дачу редко наездами, зачем тратить деньги на приобретение дополнительного оборудования? Настройте в смартфоне функцию, которая превращает его в модем и позволит «раздать» интернет на другие устройства. Единственный недостаток этого варианта состоит в необходимости оплатить полный пакет услуг оператора, чтобы не ограничиваться установленным объемом трафика.

  2. При нерегулярном подключении, отсутствии покрытия связи на дачной территории. Придется искать оператора, обеспечивающего достаточный сигнал на местности. Сделать это можно при помощи приложений, ищущих ближайшие сотовые вышки: Network Cell Info, Find Tower, Open Signal и пр. Далее — выбрать доступного оператора и тариф, условия которого устраивают. Сделать это можно на сайте обнаруженного MVNO-оператора. Ряд их функционирует на инфраструктуре Tele2 (тот же «Тинькофф Мобайл»). Зависит от района. Для создания точки доступа в этом случае понадобится смартфон с поддержкой LTE или портативный роутер, выполняющий одновременно функцию модема (стоит он 2-5 тыс. рублей).

  3. При постоянном или частом нахождении за городом понадобится хорошее покрытие Wi-Fi. Чтобы его обеспечить, установите в доме модем, поддерживающий беспроводное подключение (оборудование предлагают ZTE, Huawei, непосредственно сотовые операторы). Потребуется организовать точку доступа (или роутер, оснащенный портом USB для подключения LTE-модема).

В большом доме или на территории участка в несколько десятков соток для стабильного подключения потребуется усилитель Wi-Fi-сигнала. Оборудование не обязательно для установки, но создает комфорт эксплуатации сети на расстоянии.

В случае отсутствия LTE-покрытия на даче провести интернет можно с использованием внешней или внутренней MINO-антенны, которая направляется к сотовой вышке и принимает недоступный ранее сигнал.

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