Подключаем интернет на даче

Подключаем интернет на даче06.09.2019 15:04
Еще наши мамы и папы ездили на дачу сажать (а в конце лета — выкапывать) картошку, следить за поливом розовощеких помидоров, пропалывать сорняки. Сегодня же горожанину пребывание без интернета на даче представить невозможно. Вот только как подключить сеть, если многочисленные провайдеры за город забираться не желают: абонентов потенциальных мало, а мороки с обслуживанием — много?
Беспроводной интернет на даче — находка. Особенно для пользователей, которые не проживают в загородной местности круглый год и пользуются услугами время от времени.
Какие сотовые операторы предлагают услуги беспроводного интернета за городом?
Оказываясь за городом, пользователи обычно подключаются к сети посредством операторов знаменитой «четверки»:
Существует также спектр MVNO-операторов (их еще именуют виртуальными), которые функционируют с использованием инфраструктуры этих операторов. Виртуальные операторы способны обеспечить непрерывное подключение в отдаленных от цивилизации районах: поселках, деревнях, коттеджных поселениях.
Варианты подключения
Способ провести интернет на дачу зависит от: частоты подключения, наличия LTE-покрытия и пр.
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При нерегулярном подключении, наличии устойчивого сигнала городского оператора на территории дачного дома. Если приезжаете на дачу редко наездами, зачем тратить деньги на приобретение дополнительного оборудования? Настройте в смартфоне функцию, которая превращает его в модем и позволит «раздать» интернет на другие устройства. Единственный недостаток этого варианта состоит в необходимости оплатить полный пакет услуг оператора, чтобы не ограничиваться установленным объемом трафика.
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При нерегулярном подключении, отсутствии покрытия связи на дачной территории. Придется искать оператора, обеспечивающего достаточный сигнал на местности. Сделать это можно при помощи приложений, ищущих ближайшие сотовые вышки: Network Cell Info, Find Tower, Open Signal и пр. Далее — выбрать доступного оператора и тариф, условия которого устраивают. Сделать это можно на сайте обнаруженного MVNO-оператора. Ряд их функционирует на инфраструктуре Tele2 (тот же «Тинькофф Мобайл»). Зависит от района. Для создания точки доступа в этом случае понадобится смартфон с поддержкой LTE или портативный роутер, выполняющий одновременно функцию модема (стоит он 2-5 тыс. рублей).
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При постоянном или частом нахождении за городом понадобится хорошее покрытие Wi-Fi. Чтобы его обеспечить, установите в доме модем, поддерживающий беспроводное подключение (оборудование предлагают ZTE, Huawei, непосредственно сотовые операторы). Потребуется организовать точку доступа (или роутер, оснащенный портом USB для подключения LTE-модема).
В большом доме или на территории участка в несколько десятков соток для стабильного подключения потребуется усилитель Wi-Fi-сигнала. Оборудование не обязательно для установки, но создает комфорт эксплуатации сети на расстоянии.
В случае отсутствия LTE-покрытия на даче провести интернет можно с использованием внешней или внутренней MINO-антенны, которая направляется к сотовой вышке и принимает недоступный ранее сигнал.
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