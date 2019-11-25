Почему мне стоит послушать своего админа и перейти на выделенный сервер

На каждое предложение найдется свой покупатель, и вполне возможно, что выделенный сервер – это действительно не для вас. Но скорее всего, раз вы ищете подобную информацию, то выделенный сервер – как раз то, на что вам уже давно пора перейти.

Но справедливости ради разберем те случаи, когда действительно нет смысла переходить:

У вас совсем маленькая компания, буквально 3-5 человек, и вам хватит виртуального сервера

Сайт, для которого вам нужен хост, еще совсем молодой и ему хватает хостинга, а на вырост для него вы уже присмотрели VPS

Все. Это 2 ситуации, в которых вам еще не нужно задумываться об аренде выделенного сервера. Если в них вы не узнали себя, то информация дальше – для вас.

1. Вашему сайту тесно

Если сайт размещается на хостинге или даже уже на VPS, в какой-то момент ему перестанет хватать места. Это значит, что он будет слишком долго грузиться, часто “обваливаться”, ему будет недостаточно собственных ресурсов, да еще он будет мешать другим сайтам, которые размещены на одном сервере с вашим.

С ростом посещаемости и активности сайта ему нужно больше мощностей, а это значит, что пора переезжать на «дедик». Обычно и хостинг, и выделенный сервер можно приобрести у одного провайдера, что очень удобно. Поэтому, даже если вы только присматриваете хост, можно сразу рассматривать провайдеров с точки зрения будущего расширения. Чтобы ознакомится с ценами и предложениями одного из провайдеров, можно перейти на сайт.

2. Уникальные требования

Размещая сайт на хостинге, вы пользуетесь уже предустановленной админпанелью, базой данных, и не можете установить свои настройки. Таким образом, если на хостинге не настроен мониторинг логов, вы никогда не узнаете, что происходит «внутри». Для большинства обычных сайтов этого вполне достаточно. Но если ваш проект требует уникального подхода, вебхостинг – это не ваш вариант. Для таких целей подойдут готовые варианты выделенных серверов, на которые вы сможете установить желаемую ОС, настроить админпанель, загрузить базу данных, настроить анализ логов, – словом, сможете делать то, что считаете нужным для своего проекта.

3. Хочу захватить мир

Если у вас 1 сайт или даже 5, то вы спокойно можете размещать их на хостинге или VPS. Но если вы хотите создать сеть сайтов, или несколько поддоменов у одного сайта, то вам только на выделенный сервер. То же самое, если вы хотите, помимо сайта, разместить еще необходимые для вашей работы приложения и системы.

На хостингах стоят ограничения на домены, количество сайтов и баз данных. А если арендовать отдельный хостинг для каждого сайта, то, во-первых, это не удобно, а во-вторых, по цене уже не так выгодно. И правильное решение этой задачки – выделенный сервер.

Мы разобрали основные причины, по которым следует переходит на выделенный сервер. Теперь вам решать: описанные выше ситуации – про ваш проект, либо вам все еще хватает вебхостинга. Держа в руках судьбу своего проекта важно не ошибиться в выборе.