Почему белый цвет является актуальным у производителей плитки?

Разновидностей плитки из керамики или керамогранита становится все больше с каждым годом. Сегодня ее можно отличить и по коллекциям, и по тематике, и по оттенкам. Актуальность белого цвета в плитке не падает и всегда востребована современными дизайнерами и архитекторами. Это цвет чистоты, который позволяет раздвинуть маленькое пространство и сделать его гораздо шире визуально. Как правильно выбирать плитку и где ее купить, читайте в данной статье.

Как от цвета зависит пространство?

Мы уже упомянули выше, что белый расширяет помещение визуально. Именно поэтому все специалисты рекомендуют делать в маленьких квартирах белые стены. под которые позже можно подстроить любую деталь интерьера и гармонично существовать в нем много лет.

В ванной редко бывает много места, поэтому белый цвет идеально подойдет. Если добавить больше света и плитку под зеркало, то будет создаваться впечатление, что ванна вытянулась в два или три раза.

В коллекциях часто присутствуют элементы, напоминающие молдинги автомобиля. Такие горизонтальные детали завершат образ вытянутости, дополнив основной цвет каким-то еще: например, серым или золотым.

Почему белая плитка — это практично?

Не стоит бояться белого цвета. Он только кажется марким, на самом деле плитка настолько проста в уборке, что Вы даже не заметите ни пыли, ни грязи, ни песка:

Матовый вариант позволит скрыть все недочеты. Глянцевый — придаст шика.

Уборка плитки производится в основном пенящимися средствами для мытья любых поверхностей. В случае аллергии или индивидуальной непереносимости такой химии, можно остановиться на простой чистой воде и сухой тряпке, не оставляющей разводов.

Белый цвет гораздо более практичный, чем черный или темно-серый. На таких поверхностях очень сильно рассматривается каждая пылинка, а на светлой наоборот — толком ничего не видно.

Где купить такую плитку?

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