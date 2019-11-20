Печать на CD/DVD дисках

Кажется, что компакт-диски уже не актуальны, однако их история не подошла к концу. Они все так же востребованы при сдаче курсовых и дипломных работ, записи подарочных дисков с выпускных или свадьбы.

Такие дикси часто запечатывают тематическими изображениями или делают специальные обложки.

Нанесение изображений на бумагу или пластик ни у кого не вызывает вопросов, а на диски для многих непривычно. Технически перенести картинку на CD/DVD можно:

Струйной фотопечатью — мелкотиражный способ, использующий соответствующий принтер. Требуется постпечатная обработка (ламинация), чтобы рисунок не смывался.

Шелкографией — использует тканевую форму (трафарет) для смешения цветов и их переноса на заготовку. Затратность технологии компенсируется тиражом в 500 и более единиц. Недостаток — нестабильность цветов при работе с растровыми объектами, векторная графика предпочтительна.

Офсетом — печать дисков с изображениями в промышленных масштабах. Цвета и тона передаются четко.

Термосублимационной печатью — наносится одноцветная основа из-за дороговизны расходных материалов. Технология заключается в использовании термоголовки, которая прогревает красящую ленту.

Цифровой печатью — высокие показатели цветопередачи при скорости работы с малыми тиражами.

Наклейкой — заготовки округлой формы с клейкой основой. Метод прост и экономичен.

Копировальные центры, как правило, используют шелкографию и цифровую печать.

Особенности и преимущества

Печать на дисках преследует такие цели:

Реклама и продвижения бренда, исполнителя или компании.

Безопасность для воспроизведения записи.

Сохранение привлекательного внешнего вида, его защита от истирания.

Особенности печати и готового изделия заключены в:

Качестве записи, поэтому рисунок корректируется, чтобы минимизировать влияние на «болванку». Белой подложке — обязательном атрибуте при офсетной и трафаретной печати. Создании макета, дизайн которого утверждается с заказчиком.

Итоговый цвет часто отличается от предполагаемого даже после цветопробы. Это актуально для струйной печати из-за особенностей технологического процесса.

Самостоятельная печать

Кто-то использует маркеры и фломастеры для разукрашивания компакт-диска, но это выглядит дешево. В процессе работы есть опасность повредить защитный слой заготовки, а это понизит ее ценность.

Второй вариант — создание наклейки в графическом редакторе. Рисунок защитит болванку от воды и царапин. Главный недостаток — временные затраты, изучение функционала программного обеспечения.

Работа профессионалов

Копировальные центры и штатные дизайнера создают уникальный дизайн для CD или DVD диска. Этапы взаимодействия следующие:

Клиент выбирает формат диска, необходимость записи информации. Обсуждается внешний вид, начинается предпечатная обработка.

Вопрос упаковки важен — это однотонный пластиковый коробок или бумажный конверт аналогичной раскраски. Далее утверждаются сроки выполнения заказа и стоимость услуги. Здесь https://copy.spb.ru/poligr_prod/pechat_na_diskah_cd_i_dvd/ создаются «продолжатели» бренда, наличествует оборудование для печати готового макета.

Печать на CD и DVD дисках повысит узнаваемость компании, качество и эстетические качества продукта, выделит диск с важным событием, чтобы он не потерялся. Шесть способов нанесения изображений на заготовку предпочтительны в разных ситуациях.