Открывайте интернет-магазин легко с сервисом Deer.IO

Все больше магазинов в наше время открывается уже не на улицах городов, а просто в Интернете. Международная сеть позволяет быстро разработать и запустить свою точку продаж, которая будет доступна огромному количеству потенциальных покупателей. Даже в самом большом городе Вы не найдете для своего предложения сколько клиентов, как это можно сделать в Интернете с помощью даже самого простого сайта. Доказательством сказанного является невероятный успех таких торговых площадок, как eBay, Amazon, Aliexpressи многих других. Но создание своего интернет-магазина – это достаточно сложная, длительная и дорогостоящая процедура, которая может быть не всегда выгодна.

Что делать для того, чтобы пропустить этап разработки магазина с нуля и быстро запустить прибыльный бизнес? Вариантов не так много: или купить уже существующий магазин и быстро переделать его под свои нужды, или же обратиться к deer.io и использовать эту платформу для быстрого размещения своих предложений! И все больше людей выбирают второй вариант и для этого есть вполне объективные причины.

Что предлагает deer.io

Deer – совершенно уникальная интернет-платформа, которая позволяет каждому человеку, желающему заняться продажами в Сети, реализовать свою идею максимально быстро и легко. Портал позволяет по сути выполнить аренду виртуального интернет-магазина, не тратя огромные деньги на его создание сторонними разработчиками. Вы просто оплачиваете использование услуг платформы и оперативно получаете возможность размещать свои товары на сайте.

Как открыть свой бизнес через deer.io? Очень просто, достаточно просто выполнить такие простые действия:

Зарегистрироваться на платформе с указанием своих актуальных данных;

Настроить работу платежной системы и виртуальных кошельков для возможности осуществлять расчетные операции;

Далее Вы наполняете свой магазин электронными товарами и предлагаете их с помощью сервиса всему миру;

Последним этапом остается только реализовать товар по поступающим заявкам и получать за это денежки!

Сервис работает стабильно и уже очень многие пользователи смогли убедиться в его эффективности. В случае возникновения какой-либо нестабильности менеджеры проекта и техническая поддержка мгновенно исправляют проблемы, поэтому Вы можете быть спокойны за работу своего магазина.

Заказывайте аренду магазина в Deer всего за 800 рублей в месяц и начинайте зарабатывать прямо сейчас!