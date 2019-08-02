Открывайте интернет-магазин легко с сервисом Deer.IO

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.83 EUR/RUB: 70.47 BTC/USD: 10396.6

2 сентября : пятница

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Открывайте интернет-магазин легко с сервисом Deer.IO

02.08.2019 17:43

Все больше магазинов в наше время открывается уже не на улицах городов, а просто в Интернете. Международная сеть позволяет быстро разработать и запустить свою точку продаж, которая будет доступна огромному количеству потенциальных покупателей. Даже в самом большом городе Вы не найдете для своего предложения сколько клиентов, как это можно сделать в Интернете с помощью даже самого простого сайта. Доказательством сказанного является невероятный успех таких торговых площадок, как eBay, Amazon, Aliexpressи многих других. Но создание своего интернет-магазина – это достаточно сложная, длительная и дорогостоящая процедура, которая может быть не всегда выгодна.

Что делать для того, чтобы пропустить этап разработки магазина с нуля и быстро запустить прибыльный бизнес? Вариантов не так много: или купить уже существующий магазин и быстро переделать его под свои нужды, или же обратиться к deer.io и использовать эту платформу для быстрого размещения своих предложений! И все больше людей выбирают второй вариант и для этого есть вполне объективные причины.

Что предлагает deer.io

Deer – совершенно уникальная интернет-платформа, которая позволяет каждому человеку, желающему заняться продажами в Сети, реализовать свою идею максимально быстро и легко. Портал позволяет по сути выполнить аренду виртуального интернет-магазина, не тратя огромные деньги на его создание сторонними разработчиками. Вы просто оплачиваете использование услуг платформы и оперативно получаете возможность размещать свои товары на сайте.

Как открыть свой бизнес через deer.io? Очень просто, достаточно просто выполнить такие простые действия:

  • Зарегистрироваться на платформе с указанием своих актуальных данных;
  • Настроить работу платежной системы и виртуальных кошельков для возможности осуществлять расчетные операции;
  • Далее Вы наполняете свой магазин электронными товарами и предлагаете их с помощью сервиса всему миру;
  • Последним этапом остается только реализовать товар по поступающим заявкам и получать за это денежки!

Сервис работает стабильно и уже очень многие пользователи смогли убедиться в его эффективности. В случае возникновения какой-либо нестабильности менеджеры проекта и техническая поддержка мгновенно исправляют проблемы, поэтому Вы можете быть спокойны за работу своего магазина.

Заказывайте аренду магазина в Deer всего за 800 рублей в месяц и начинайте зарабатывать прямо сейчас!

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги