Особенности циклевки натурального паркета

Циклевка паркета — комплекс работ, включающий в себя мягкое и бережное удаление верхнего слоя натурального паркетного дерева. Он используется для выравнивания уровня пола, если на нем имеются перепады по высоте из-за новоставленных паркетных планок. Циклевка нужна тогда, когда проводится снятие полов или их очищение от старых лакокрасочных материалов, загрязнений или при удалении сколов. Компания http//dok-parket оказывает услуги по циклевке паркета, ознакомиться с которыми можно на сайте.

Особенности проведения циклевки

Циклевка паркета всегда необходима непосредственно перед выполнением завершающего этапа по его укладке — нанесения защитных и лакокрасочных материалов. Процедура проводится с использованием шлифовальных машин, на которые крепится наждачная бумага или специальная ткань. Этот материал, как правило, выполняется в виде тонкого круга или рулона ленты, на который наносится абразивная крошка.

На начальном этапе шлифовки используется крупный абразив, а после — мелкий для коррекции мелких дефектов (царапины, трещины). Во время процедуры удаляется 1-1,5 мм верхнего слоя паркетной древесины, поэтому качество напольного покрытия не страдает. Использование беспылевого оборудования и приемлемые цены на работы помогают поддерживать идеальный внешний вид напольного покрытия и чистоту помещения после проведения циклевки паркета.

Как проводится циклевка паркета?

Работы по циклевке паркета проводятся в 4 этапа:

Подготовительные работы включают в себя вынос всей мебели из помещения, выполнение демонтажа плинтусов, ремонт поврежденных элементов. В стоимость обслуживания также входит уборка жилой площади. Вот ссылка по которой можно узнать цены на циклевку и другие сопутствующие услуги. Грубая обработка. На этом этапе проводится очищение пола от старого лака и загрязнений, его выравнивание. С помощью использование шлифмашины снимается 5 мм верхнего слоя. Мастера применяют наждачную бумагу с крупным абразивом. Третий этап включат в себя удаление царапин и борозд, которые образовались во время проведения грубой обработки. Использование плоскошлифовального оборудования с наждачной бумагой с мелким абразивом позволяет сделать паркет гладким. Процедура может повторяться несколько раз при обработке старого пола с множеством дефектов. Обработка углов. Ручная шлифовка проводится с помощью «сапожка» в тех местах, куда не может достать шлифовальное оборудование. Для этих целей также может использоваться цикля или болгарка.

После проведения всех этапов циклевки на поверхность паркета могут наноситься защитные средства и лакокрасочное покрытие для обновления цвета.

Беспылевая циклевка пола

Наиболее современным методом восстановления внешнего вида паркета является беспылевая циклевка. Она выполняется с помощью специального оборудования, а не ручной цикли. Весь комплекс работ по обработке напольного покрытия занимает минимум времени, а главное — в помещении не будет пыли после обработки дерева. Это несмотря на то, что во время циклевки полностью снимается верхний слой паркета.

Использование этого вида обработки — безупречное качество и минимум пыли. Большая часть работы выполняется шлифовальной машиной, поэтому мастер тратит в несколько раз меньше времени, обрабатывая вручную исключительно углы и небольшие труднодоступные участки.

Для уточнения стоимости циклевки паркета или других важных деталей вы всегда можете перейти по ссылке указанной выше и задать все интересующие вопросы консультантам компании.