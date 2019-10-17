Особенности криптовалюты от Павла Дурова

В 2018 году появилась первая информация о намерении Павла Дурова (основателя соцсети «Вконтакте») выпустить собственную криптовалюту – Gram coin. Разработка была поручена команде мессенджера Telegram (который также является детищем Дурова). Началось активное привлечение крупных инвесторов для окончательной доводки и запуска платформы третьего поколения TON (сокращение от Telegram Open Network). Старт нового блокчейна является одним из самых ожидаемых событий на рынке криптовалют. Самые последние новости связанные с появлением GRAM от TON можно узнать тут https://coinpost.ru/f/telegram-ton/

Распределение

Целью проекта является монетизация мессенджера «Телеграм». По словам создателей, эмиссия криптовалюты планируется в размере 5 млрд. токенов. Из них 52% (2,6 млрд. монет) будет закреплено за компанией Telegram. Такая цифра необходима для защиты от спекулятивного влияния. Разработчикам отойдут 4% (200 млн. долларов), ещё 2,2 млрд. поступят в продажу. Купить Gram можно будет только за фиатные деньги. Ориентировочная стоимость предполагается на уровне 1,33 доллара за единицу.

Возможность массового майнинга не предусматривается. Им будут заниматься 1000 ежемесячно избираемых проверяющих (валидаторов). Чтобы попасть в их число, необходимо иметь на счету определённое количество коинов. Специальное оборудование для этого не потребуется: хватит мощности одного современного компьютера. Обычные пользователи смогут приобрести криптовалюту через мессенджер Telegram или авторизованные биржи.

Достоинства

Создатели и инвесторы рассчитывают на быструю окупаемость проекта за счёт его преимуществ перед конкурентами:

блокчейн обеспечивает максимальный уровень безопасности;

мгновенные транзакции (скорость в 7 раз превышает переводы в системе Bitcoin);

удобство платежей (по планам основателей, Gram должен стать достойным конкурентом системам Visa и MasterCard);

возможность свободного обмена и оплаты сервисов Telegram.

Также уверенность в успехе проекта вселяет репутация П. Дурова, основателя крупнейшей русскоязычной соцсети.

Дата запуска

В окончательном виде проект планировали запустить до конца октября 2019 года. Однако по решению американского суда Gram был признан не криптовалютой, а ценными бумагами, для которых предусмотрен иной порядок реализации, поэтому его продажи на территории США были приостановлены. Очередное заседание состоится 24 декабря. Сейчас обсуждается вопрос о переносе запуска платформы на срок от 6 до 12 месяцев.

Благодаря инновационным технологиям, коммерческому таланту основателей и широкому кругу потенциальных потребителей Gram имеет все шансы занять первое место на рынке криптовалют. Уже сейчас в сети имеется множество фейковых предложений о продаже монет Telegram, что указывает на повышенный интерес к этому продукту.