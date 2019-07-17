Основные критерии выбора банковского вклада

Вложение средств в банк – вполне привычное дело в нынешнее время, ведь это отличный способ хранения денег, а в лучшем случае – получения прибыли от них. В банке обычно предлагают множество вариантов депозитов с разными условиями. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: как выбрать вклад, чтобы приобрести максимальную выгоду?

Критерии выбора вклада в банке

От условий депозита зависит не только его прибыльность, но и его удобство, определяющееся возможностью пополнения, сохранением процентов при досрочном снятии и другими условиями. Основываясь на следующих критериях, можно выбрать банковский вклад, который окажется наиболее подходящим:

Величина вкладываемой суммы – от нее напрямую зависит доходность. Зачастую банки устанавливают проценты, пропорциональные сумме денег: чем она больше, тем выше ставка. Однако, если планируется вложить более 1,4 млн. рублей, рекомендуется разделить их на несколько частей и распределить по разным учреждениям для обеспечения абсолютной безопасности. Тут https://vklad.ru/banki/vklady-rajffajzenbanka/ можно выбрать вклады Райффайзенбанка.

Размер ставки – логично, что чем выше процентная ставка, тем больше доход, именно поэтому при выборе вклада в банке необходимо ориентироваться на данный критерий.

Срок размещения – хранение денег в банке возможно, как в течение месяца, так и до 5 лет. Очевидно, что чем продолжительнее этот период, тем выше будет ставка и, соответственно, прибыль. Но важно учитывать, как скоро могут понадобиться эти деньги.

Валюта – рублевые вклады кажутся разумным решением ввиду того, что доход и потребление почти всех российских жителей ориентированы на рубли. С другой стороны, валюта – более стабильный вариант хранения денег. Особенно, если выбрать депозитный вклад с возможностью досрочного снятия денег, то валюту можно без особых потерь поменять на рубли. Но если она уже выросла, то переводить рубли в нее уже нет смысла.

Дополнительные условия – чем больше возможностей предоставляется, тем ниже будет доходность. Но это не значит, что нужно от них отказываться вообще. Например, возможность пополнения позволит время от времени увеличивать сумму, на которую накапливаются проценты. А льготное досрочное расторжение поможет избежать потери накопленных средств.

Возможные варианты вкладов и выбор самого выгодного

В зависимости от преследуемой цели, можно разделить все возможные варианты депозитов на несколько категорий. Зачастую люди предпенсионного или пенсионного возраста задумываются о дополнительной прибавке к пенсии. Для них выгодно выбрать рублевый вклад с максимальной ставкой на длительный срок без возможности пополнения или снятия. В старости уже не будет желания разбираться в курсе валют, а вместо пополнения можно открыть еще один депозит. Рисками в данном случае будут инфляция, девальвация. Задаваясь вопросом, как правильно выбрать вклад для борьбы с инфляцией, следует открыть несколько депозитов на разные сроки: сначала вложить деньги на минимальный период, по окончании которого сделать вложение на более длительный и т. д. Однако, при большой инфляции все же можно потерпеть неудачу, а при малой – получить существенный доход. Если есть более конкретная цель – дом, автомобиль или что-либо подобное, стоит обратить внимание на вклады с капитализацией и льготными условиями досрочного расторжения без потери процентов. Так как выбрать вклад для накопления – лучшее решение для гарантированного дохода, при этом как только появится подходящий объект для покупки, можно будет быстро вывести деньги. Чтобы выбрать самый выгодный вклад для проживания на получаемые проценты, нужно ориентироваться на высокую доходность. Для защиты от постоянных скачков курсов и обеспечения постоянной прибыли оптимальным вариантом будет открыть сразу несколько депозитов в разной валюте. При этом рублевая часть не должна превышать 20% от всей вкладываемой суммы. Больше всего стоит сделать упор на доллары и евро.

Следует думать не только о том, какой вклад лучше выбрать, но и где его открыть лучше всего. Для этого надо выбирать наиболее надежные банки.