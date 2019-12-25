Ошибки в мотивации детей при изучении иностранного языка

Изучение иностранного – не столько дань моде, сколько необходимость для каждого, кто хочет иметь неплохое место на рынке труда, повысить уровень заработной платы, расширить текущие контакты, наладить деловые знакомства. Учат английский или другой иностранный многие, но далеко не всегда получается достичь требуемых результатов. От чего они зависят и как повысить эффективность занятий, расскажем в этой статье.

Главное — мотивация

Чтобы уроки английского языка для детей были продуктивными, интересными, эффективными, нужно продумать систему мотивации. Отдельно рассмотрите анти-факторы успеха, их нужно точно определить и устранить, чтобы не пробуждать у ребенка отвращение к учебному процессу.

Неприятный учитель

Да-да, от преподавателя зависит очень многое. Он должен находить подход к каждому ученику и просто нравиться. Если контакта с ребенком у учителя нет, результаты будут заметно хуже. Желательно, чтобы родители поддерживали авторитет преподавателя, а также подчеркивали важность предмета. Если мама говорит, что Марья Васильевна не очень, а папа считает, что французский язык никому не нужен, итоги занятий будут соответствующими.

Не те цели

Мотивация – первый шаг на пути к успеху в любом деле. Говорить ребенку, что он станет отличным менеджером, потому что хорошо владеет английским, — цель сомнительная, особенно, если ребенок её особо не разделяет или учится в младшей школе и не осознает, зачем нужны продажи, что они ему могут дать. Так что решите, чем можете мотивировать свое чадо, и сделайте это. Соответствие целей возрасту и индивидуальным предпочтениям, запросам ребенка обязательно.

Отсутствие понимания самим ребёнком

Французский язык для детей, прочитать о котором можно здесь https://msk.poliglotiki.ru/francuzskij-yazyk.html, должен нравиться самому ученику, должен быть ему интересным. Если родители акцентируют внимание на оценках, ругают за каждый промах и главную ставку делают на «ты должен», ничего путного из этого не выйдет. Когда ребенок часто делает ошибки, не может разобраться с темой, нужно выяснить причины и принимать меры, а не сразу переходить к санкциям. Запреты, ограничения, наказания – это худшие помощники в освоении нового.

Обучение не всегда является мучительным, скучным, неинтересным, а ведь так считают многие дети. Если правильно организовать процесс, выбрать хорошего преподавателя и продумать систему мотивации, можно будет достичь максимальных успехов. Удачи вам и вашим детям в освоении иностранных языков!