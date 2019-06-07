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Органические батареи: как стартап подружил технологии с климатом

07.06.2019 12:15

Как думаете, чего не хватает большинству современных смартфонов или автомобильных аккумуляторов? На первый взгляд, эти устройства технологичные, мощные и надежные. Но одна проблема все еще остается нерешенной. Дело в скорости зарядки. И батареи смартфонов, и аккумуляторы электрокаров заряжаются не так быстро, как хотелось бы.
Еще несколько лет назад эту проблему решил раз и навсегда устранить израильский стартап StoreDot. Проект оказался настолько уникальным, что почти сразу же привлек пристальное внимание гигантов рынка – корпорации Samsung и автомобильного концерна Mercedes. А главное – им заинтересовался инвестор Кенес Ракишев.

Что представляет собой StoreDot?

Это технология сверхскоростной зарядки батарей смартфонов и аккумуляторов электрокаров. С ее помощью можно добиться результатов, которые еще несколько лет назад казались невозможными:

  1. Батарея смартфона заряжается до отметки 100% всего за 30 секунд. Такой скорости нет ни у одного производителя зарядных устройств QuickCharge или SuperCharge.
  2. Аккумулятор электрокара заряжается всего за 5 минут. С такой скоростью зарядки электрокары могли бы стать более популярными среди покупателей.

Более того, аккумулятор электромобиля с помощью технологии StoreDot легко увеличивает свой пробег до рекордных 480 км.

В чем уникальность технологии?

Стартап сразу же сообщил, что в основе их уникальной технологии быстрой зарядки – химически синтезированные органические молекулы небиологического происхождения. Говоря простыми словами, зарядка StoreDot – синтезированное органическое соединение, которое не просто быстро заряжается, но и на 100% безопасно для природы.
По сути, это уникальный продукт, не имеющий аналогов в мире. Именно этим и обусловлен интерес к стартапу и со стороны таких серьезных инвесторов, как Ракишев Кенес, и со стороны крупных компаний.

Будет ли этот проект полезным?

Без сомнений. К плюсам StoreDot уже сейчас можно отнести:

  • Востребованность. Если сейчас спрос на электрокары не слишком высокий по причине невозможности быстро зарядить их везде, где это удобно, то в случае распространении новой технологии эта проблема будет решена. А пользователи смартфонов благодаря новой суперскоростной батарее будут всегда на связи.
  • Эффективность. Больше не придется заряжать аккумулятор автомобиля в течение всей ночи, больше не придется урезать время на разговоры при разряжающейся батарее смартфона. 5 минут и 30 секунд – идеальное решение для современного мира, где все постоянно спешат и каждая секунда буквально на вес золота.
  • Безопасность. Стартапу StoreDot удалось создать не просто самую быструю, но и самую безопасную батарею: у нее более высокая температура горения, она не взрывается при нагреве и полностью безопасна как для человека, так и для окружающей среды.

Осталось подождать совсем чуть-чуть – и StoreDot получит мировое признание и обязательно найдет применение повсеместно.

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