Обеспечение безопасности и анонимности в интернете с технологиями прокси и VPN

Пользуясь интернетом, мы порой не замечаем тот факт, что передаваемые нами данные могут быть недостаточно защищены. При незащищенном интернет соединении через публичную сеть личные данные могут попасть в руки злоумышленников, история загружаемых вами сайтов всегда доступна вашему интернет-провайдеру, страницы, на которые вы заходите, могут собирать данные о вас и, на основе этого, при желании могут ограничивать вам доступ. Но все же с большинством сложностей можно справится используя простые способы обеспечения безопасности и анонимности, такие как прокси и VPN.

VPN-сервис для безопасного соединения

Технология VPN давно зарекомендовала себя среди пользователей предъявляющих высокие требования к сохранности передаваемых по сети личных данных. Основной особенностью VPN является создание защищенного соединения между одним или несколькими пользователями с удаленным VPN-сервером, как правило расположенным в другом городе или стране.

При этом подключение к какому-либо интернет ресурсу происходит строго через сервер посредник и от его лица, то есть целевой ресурс не сможет получить ваши данные, при соединении будут видны только параметры самого VPN-сервера.

И это не все преимущества данной технологии. Дополнительная безопасность обеспечивается шифрованием трафика от вашего устройства до VPN-сервера. Таким образом, ни администратор вашей локальной сети, ни ваш интернет-провайдер не смогут получить доступ к информации, передаваемой между вами и сервером VPN.

Выбирая для себя подходящий сервис, можно найти массу различных предложений от бесплатных до элитных. Стоит ли переплачивать? Это зависит от того какие требования вы предъявляете к обеспечению безопасности. Бесплатные сервисы VPN могут иметь следующие недостатки:

Низкая скорость соединения и высокий пинг

Отсутствие гарантий безопасности со стороны поставщика VPN

Недостаточно большое количество серверов в разных странах

Отсутствие клиентских приложений для нужного вам устройства

Невысокий уровень анонимности, многие ресурсы определяют факт использования VPN-соединения

В то же время услуги платного сервиса VPN в большинстве своем не обладают названными недостатками, и имеют дополнительные приятные опции: безлоговую политику, безлимитный трафик, функцию отключения интернета при разрыве VPN-соединения и службу технической поддержки клиентов.

Прокси-сервер для анонимности соединения

Другим распространенным способом обеспечения анонимности служит прокси-сервер. Его отличие от VPN главным образом состоит в отсутствии шифрования трафика. Это значит, что прокси обычно используется не для защиты данных от хакеров или своего провайдера, а для обхода блокировок сайтов и других задач, требующих маскировки идентификационных данных от целевого ресурса в интернете.

Основные цели использования прокси можно сформулировать так:

Маскировка реального IP-адреса и других личных данных

Контроль выхода в интернет клиентов локальной сети

Кеширование и фильтрация трафика

Защита локальной сети

Итак, прокси-сервер может обеспечить вашу анонимность при соединении с нужным вам сайтом или приложением. При этом скрываемая информация не видна только целевому ресурсу, от которого вы и маскируетесь, при этом ваш интернет-провайдер без труда сможет получить данные о вашей деятельности в сети.

Но и сами прокси могут иметь разную степень анонимности. В основном выделяют три вида прокси-сервером по уровню анонимизации личных данных клиента: прозрачные, анонимные и элитные.

Прозрачные прокси никогда не используются для маскировки IP, потому что они передают адресату реальный IP клиента и факт использования прокси. Анонимные аналоги уже скрывают ваш реальный адрес, но передают информацию о том, что прокси используется. Это может быть полезно, но далеко не во всех случаях. А вот элитные прокси как раз являются идеальным вариантом для маскировки IP, так как не передают информацию ни о клиенте, ни о использовании прокси.

Так же важно подобрать прокси поддерживающий нужный вам протокол передачи данных. Как выбрать между наиболее популярными вариантами HTTP и Socks5 прокси можете прочитать здесь

Советы по настройке анонимного выхода в интернет