О преимуществах добровольного страхования детей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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О преимуществах добровольного страхования детей

27.07.2019 09:41

В последние годы в России спрос на программы добровольного страхования детей постепенно растет. И это не удивительно, поскольку страхование помогает родителям защитить ребенка от несчастных случаев и гарантирует им уверенность в завтрашнем дне.

Дети очень подвижны, и защитить их от несчастного случая бывает сложно. Страховой полис помогает обеспечить комплексную защиту и в случае получения травмы, например, перелома, ожога или болезни, покроет непредвиденные медицинские и иные расходы.

Страховой полис действует круглый год, гарантируя ребенку постоянную защиту в самых разных ситуациях. Огромным преимуществом добровольного страхования является то, что родители могут самостоятельно выбрать наполнение полиса. Окончательная стоимость будет зависеть от выбранных условий. Помимо финансовых возможностей, стоимость полиса будет зависеть от:

  1. срока действия договора;
  2. состояние здоровья ребенка;
  3. хобби/увлечения ребенка, т.к. занятие спортом могут не страховые программы включаться страховыми компаниями.

лучше не экономить на оформлении страховки для выезда за границу и приобрести расширенную программу страхования. Это поможет избежать вам незапланированных расходов на лечение, которые за рубежом в несколько раз выше, чем в России.

Как показывает практика, лучше не экономить на оформлении страхового полиса и приобрести расширенную программу. Это поможет избежать вам незапланированных расходов на лечение, особенно если ребенок во время болезни или травмы окажется за рубежом.

Помимо защиты от несчастных случаев, страхование может помочь родителям обеспечить ребенку уверенный старт во взрослую жизнь. Существуют программы с накопительным элементом, с помощью которых родители могут сформировать финансовый фундамент для своего чада. Накопленную сумму можно будет потратить на хорошее образование или крупную покупку, например, автомобиля.

В МетЛайф разработаны две программы детского страхования в зависимости от целей родителей:

  • «Юниор+» создана для того, чтобы родители могли защитить здоровье ребенка от непредвиденных ситуаций, а также могли сформировать финансовый фундамент для уверенного старта ребенка во взрослую жизнь, тем самым обеспечив ему финансовую независимость. Подробнее о программе можно почитать здесь https://www.metlife.ru/family-health/children-insurance/junior-plus/.
  • «Спутник детства» направлена на защиту здоровья ребенка от несчастных случаев и болезней и обеспечение финансовой поддержки для качественного лечения малыша от последствий. Более подробно об условиях программы вы можете узнать на сайте компании.

Детское страхование – весьма эффективный инструмент защиты ребенка, позволяющий быть уверенным, что в случае болезни и травмы он получит финансовую поддержку на достойное лечение, а также гарантирует родителям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

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