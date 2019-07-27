О преимуществах добровольного страхования детей

В последние годы в России спрос на программы добровольного страхования детей постепенно растет. И это не удивительно, поскольку страхование помогает родителям защитить ребенка от несчастных случаев и гарантирует им уверенность в завтрашнем дне.

Дети очень подвижны, и защитить их от несчастного случая бывает сложно. Страховой полис помогает обеспечить комплексную защиту и в случае получения травмы, например, перелома, ожога или болезни, покроет непредвиденные медицинские и иные расходы.

Страховой полис действует круглый год, гарантируя ребенку постоянную защиту в самых разных ситуациях. Огромным преимуществом добровольного страхования является то, что родители могут самостоятельно выбрать наполнение полиса. Окончательная стоимость будет зависеть от выбранных условий. Помимо финансовых возможностей, стоимость полиса будет зависеть от:

срока действия договора; состояние здоровья ребенка; хобби/увлечения ребенка, т.к. занятие спортом могут не страховые программы включаться страховыми компаниями.

лучше не экономить на оформлении страховки для выезда за границу и приобрести расширенную программу страхования. Это поможет избежать вам незапланированных расходов на лечение, которые за рубежом в несколько раз выше, чем в России.

Как показывает практика, лучше не экономить на оформлении страхового полиса и приобрести расширенную программу. Это поможет избежать вам незапланированных расходов на лечение, особенно если ребенок во время болезни или травмы окажется за рубежом.

Помимо защиты от несчастных случаев, страхование может помочь родителям обеспечить ребенку уверенный старт во взрослую жизнь. Существуют программы с накопительным элементом, с помощью которых родители могут сформировать финансовый фундамент для своего чада. Накопленную сумму можно будет потратить на хорошее образование или крупную покупку, например, автомобиля.

В МетЛайф разработаны две программы детского страхования в зависимости от целей родителей:

«Юниор+» создана для того, чтобы родители могли защитить здоровье ребенка от непредвиденных ситуаций, а также могли сформировать финансовый фундамент для уверенного старта ребенка во взрослую жизнь, тем самым обеспечив ему финансовую независимость. Подробнее о программе можно почитать здесь https://www.metlife.ru/family-health/children-insurance/junior-plus/.

создана для того, чтобы родители могли защитить здоровье ребенка от непредвиденных ситуаций, а также могли сформировать финансовый фундамент для уверенного старта ребенка во взрослую жизнь, тем самым обеспечив ему финансовую независимость. Подробнее о программе можно почитать здесь https://www.metlife.ru/family-health/children-insurance/junior-plus/. «Спутник детства» направлена на защиту здоровья ребенка от несчастных случаев и болезней и обеспечение финансовой поддержки для качественного лечения малыша от последствий. Более подробно об условиях программы вы можете узнать на сайте компании.

Детское страхование – весьма эффективный инструмент защиты ребенка, позволяющий быть уверенным, что в случае болезни и травмы он получит финансовую поддержку на достойное лечение, а также гарантирует родителям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.