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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Колонка эксперта

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Нюансы email рассылки

11.07.2019 22:23

В Интернете можно найти огромное количество различных бесплатных рассылок, причем с каждым днем их число возрастает. Однако статистика говорит о том, что многие авторы таких рассылок не могут или не знают, как использовать ее на полную силу и извлекать максимум дохода. Отметим, что размер может достигать тысячи долларов в месяц.

Некоторые авторы стараются над содержанием своих писем, публикуют статьи, постоянно делают обновления, но совершенно забывают о том, что можно зарабатывать на рекламе — контекстной и обычной. Имея рассылку, вы уже являетесь владельцем места под рекламу, которое может пригодиться для достижения своих целей и увеличения дохода от такого вида бизнеса..

Преимущества рекламы в рассылке

Стоит хорошо осознать, что письма по почте — не цель. Рассылка является всего лишь средством. Ведь любому пользователю понятно, что не создание большого листа подписчиков и посетителей сайта, а получение постоянного дохода и есть тот результат, к которому он стремится.

Получается, что лист рассылки — очень важный инструмент — в руках опытного интернет-пользователя становится действенным и результативным. Хотя многие еще не понимают всей перспективы этого метода, все же следует уяснить — есть и польза, и выгода. Правда, нужно постараться найти способы получения и того, и другого.

Главная цель рассылки — поддерживание связи с потенциальными клиентами, которые впоследствии могут стать реальными и постоянными. Многим владельцам такого инструмента как email рассылка важно максимально использовать все его преимущества.

Ошибки владельцев программ-рассылок

Пользователи допускают ошибку, когда думают, что главное — изначально получить большой список подписчиков, а уже затем можно заняться продажей рекламного места в рассылках. Нужно помнить, что все-таки главная цель — увеличение ваших собственных продаж.

Если вы представляете собой участника аффилат-программы, тогда вы можете получать комиссионные за счет реализации товара в большом объеме. В случае размещения рекламы вам гарантирован двойной доход — от продажи собственных товаров, и от продажи товаров или услуг спонсора.

Еще одной ошибкой является отсутствие личных данных отправителя. Этого нельзя допускать. Те, кто читает рассылку, должны понимать, что она приходит от реального человека. Это дает возможность общения, споров, диалога. Получатель быстрее согласится иметь дело с человеком, чем с программой-роботом. Если вы хотите обеспечить себе успех в этом бизнесе, запомните — наличие реальных данных поможет вам в достижении реальных целей и в получении реальных доходов.

Источник: https://www.epochta.ru/

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