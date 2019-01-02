Необходимость перехода на ИСО 9001-2015

ИСО 9001-2015 представляет собой новейший вариант стандарта используемой компаниями системы менеджмента качества, соответствующий всем международным нормам. По мере развития стандарта ИСО 9001 происходит изменение требований, которые предъявляется к контролю качества реализуемых компаниями товаров и услуг. Этим обусловлена необходимость перехода на новый стандарт ИСО 9001:2015.

Основные сведения

Сущность ISO состоит в оценке важнейших критериев системы управления в конкретной компании для установления соответствия производимых ей товаров и услуг требованиям покупателей и деловых партнеров. Новый стандарт ИСО 9001:2015 применяется на всей территории Российской Федерации для подтверждения соответствия компании следующим требованиям:

клиентоориентированность бизнеса;

надежность во взаимодействии с деловыми партнерами;

технологическое развитие бизнеса путем внедрения новых технологий;

наличие непрерывного мониторинга, нацеленного на создание оптимальных условий для развития бизнеса;

наличие системы реагирования на претензии потребителей.

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Основные изменения в ИСО 9001:2015 по сравнению с предшествующей версией

В новую версию ИСО 9001:2015 были внесены пять главных изменений по сравнению с предшествующей версией

2008 года, в том числе:

Повышение ориентированности требований на бизнес, взаимосвязь систем менеджмента качества с главными направлениями развития компании.

Внедрение элементов риск-менеджмента в системы управления качеством.

Учет интересов всех участвующих сторон, а не только заказчиков.

Четкая формулировка по организации мероприятий, нацеленных на решение задач в сфере качества.

Исключение требований на создание документированных процедур систем менеджмента качества. Теперь компания самостоятельно принимает решение о разработке тех или иных документов.

Использование данного стандарта обеспечивает следующие преимущества:

возможность реализации своих товаров и услуг на зарубежных рынках;

повышение доверия потребителей и деловых партнеров к компании;

увеличение количества конкурентных преимуществ компании;

улучшение профессионального имиджа компании.

Таким образом, переход на ИСО 9001-2015 подтверждает высокое качество корпоративного управления. Использование данного стандарта позволяет компании поддерживать свою репутацию на международном уровне.