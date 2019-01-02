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Необходимость перехода на ИСО 9001-2015

02.01.2019 14:05

ИСО 9001-2015 представляет собой новейший вариант стандарта используемой компаниями системы менеджмента качества, соответствующий всем международным нормам. По мере развития стандарта ИСО 9001 происходит изменение требований, которые предъявляется к контролю качества реализуемых компаниями товаров и услуг. Этим обусловлена необходимость перехода на новый стандарт ИСО 9001:2015.

Основные сведения

Сущность ISO состоит в оценке важнейших критериев системы управления в конкретной компании для установления соответствия производимых ей товаров и услуг требованиям покупателей и деловых партнеров. Новый стандарт ИСО 9001:2015 применяется на всей территории Российской Федерации для подтверждения соответствия компании следующим требованиям:

  • клиентоориентированность бизнеса;
  • надежность во взаимодействии с деловыми партнерами;
  • технологическое развитие бизнеса путем внедрения новых технологий;
  • наличие непрерывного мониторинга, нацеленного на создание оптимальных условий для развития бизнеса;
  • наличие системы реагирования на претензии потребителей.

Узнать подробнее о переходе на ИСО 9001-2015 в Москве можно тут https://www.bitrd.ru/sertifikat-kachestva-iso-9001-za-1-den/.

Основные изменения в ИСО 9001:2015 по сравнению с предшествующей версией

В новую версию ИСО 9001:2015 были внесены пять главных изменений по сравнению с предшествующей версией

2008 года, в том числе:

  • Повышение ориентированности требований на бизнес, взаимосвязь систем менеджмента качества с главными направлениями развития компании.
  • Внедрение элементов риск-менеджмента в системы управления качеством.
  • Учет интересов всех участвующих сторон, а не только заказчиков.
  • Четкая формулировка по организации мероприятий, нацеленных на решение задач в сфере качества.
  • Исключение требований на создание документированных процедур систем менеджмента качества. Теперь компания самостоятельно принимает решение о разработке тех или иных документов.

Использование данного стандарта обеспечивает следующие преимущества:

  • возможность реализации своих товаров и услуг на зарубежных рынках;
  • повышение доверия потребителей и деловых партнеров к компании;
  • увеличение количества конкурентных преимуществ компании;
  • улучшение профессионального имиджа компании.

Таким образом, переход на ИСО 9001-2015 подтверждает высокое качество корпоративного управления. Использование данного стандарта позволяет компании поддерживать свою репутацию на международном уровне.

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