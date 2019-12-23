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Можно ли доверять режиму инкогнито в Google Chrome?

24.12.2019 01:05

Конфиденциальность в последнее время становится роскошью. И каждого из нас не покидает ощущение, что на каждом шагу кто-то невидимый смотрит и контролирует каждый наш шаг, следит за нашим передвижением, за тем какие видео мы смотрим, какую музыку слушаем, какие сайты и социальные сети посещаем. В правительстве и не скрывают, что по первому требованию, особенно при малейшем подозрении человека в мошенничестве или терроризме, личная информация и переписки — в свободном доступе властей. В конце-концов личное пространство хочется защитить хотя-бы от пользователей по сети или компьютеру.

Многие не имеют понятия как правильно обезопасить личную информацию и все что знают — это как пользоваться известным окном Chrome Incognito. Но так ли оно безопасно? Более подробно как защитить свои личные данные, скрыть от общего доступа историю просмотров сайтов и многое другое мы расскажем в этой статье.

Как работает режим инкогнито в Google Chrome

Не сохраняет следующую информацию:

  1. Историю просмотренных страниц. Сам по себе браузер Chrome отслеживает посещенные вами веб-страницы, и сохраняет их в истории, чтоб вам же было легче возвращаться к ним. Режим инкогнито обнуляет все сеансы, соответственно, следующий пользователь или человек, который взял в руки ваш смартфон или ноутбук, не увидит ранее посещаемые сайты.
  2. Куки и стороннюю информацию. Файлы cookie отслеживают пользовательские сеансы, настройки сайтов, локальные настройки и другие важные функции веб-приложений. Когда вы запускаете окно режима инкогнито, сайт воспринимает вас как нового пользователя, обнуляя учетную запись и пароль соответственно.
  3. Информацию введенную в поля. Поля или формы — это привычные пустые окна, где мы привыкли вводить личную информацию такую как имя, фамилию, контактные данные, номер банковской карты и т. д. Используя окно Incognito вся ранее вводимая информация, которая сохранилась в истории будет скрыта, никто не сможет увидеть ваши личные данные, копировать и использовать без вашего ведома.

Ваша активность все еще будет видима для:

  1. Веб-сайта, который вы посещали. Заходя на сайты через анонимную вкладку каждый сайт отслеживает вас по IP-адресу. Технически нет ничего сложного в том, чтобы связать ваш IP c учетной записью. Более того, видимый IP увеличивает риск попасть в список супер-активных пользователей, тогда все товары и предложения волшебным образом поднимаются в цене на 5-20%, а то и выше.
  2. Вашего работодателя или школы. Используя корпоративную сеть весь ваш трафик будет направляться через шлюз. Человек, который управляет шлюзом, будет полностью видеть ваш интернет-трафик не зависимо от того, просматриваете ли вы странички в обычном или в режиме инкогнито.
  3. Интернет-провайдер. Компания, которая предоставляет вам подключение и доступ в Интернет точно также является шлюзом.  Это означает, что они точно также могут отслеживать все ваши передвижения по сети и привычки независимо от того просматриваете ли вы страницы через обычный Google Chrome или через Chrome Incognito.

Многие пользователи ошибочно полагают, что Google Incognito защищает от вредоносных программ, рекламы, кодов отслеживания и мониторинга со стороны шлюзов подключения. Но как видите, это не так. Даже загрузки и сохраненные вкладки в режиме инкогнито после выхода сохраняются в вашем браузере. Выход есть, и наилучшим способом повысить свою конфиденциальность уже сейчас — это купить VPN, который будет шифровать ваш интернет-трафик и ваше месторасположение.

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