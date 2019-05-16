Монохромная печать16.05.2019 19:23
В копицентрах обычная печать обычно стоит очень дорого, а люди печатают десятками листов. В итоге получается кругленькая сумма.
Становится вопрос о приобретении принтера домой. Но какой выбрать? В статье представлен один из набирающих популярность видов печати — монохромная печать.
Что такое монохромная печать? И что собой представляет монохромный принтер?
Монохромная печать это одноцветная лазерная печать, которая получается с помощью принтеров, заправленных тонером (порошок для монохромной печати).
- Фотобарабан и его зарядка. Основным элементом в монохромной печати является фотобарабан. Именно с его помощью изображение переносится на бумагу. С виду это обычный металлический цилиндр, пустой внутри. Заряжается он посредством подачи напряжения смещения переменного постоянного тока (электрического заряда), чтобы отталкивать частицы тонера.
- Засвечивание. Часть поверхности фотобарабана засвечивается, когда на неё попадает свет.
- Нанесение тона на фотобарабан. Засвеченные участки фотобарабана притягивают частицы порошка и тонер налипает на сам фотобарабан, где низкий отрицательный заряд. Так и получается «черновик» печатаемого изображения.
Интересно, что засвечивает частицы барабана зеркально печатаемого листа.
- Перенос и фиксирование тонера на бумагу. Барабан и тонер нагревается до высокой температуры и тонер «впекается» в бумагу.
- Очистка барабана. При печати на барабан налипает лишнее количество тонера. Чистится барабан таким образом: при вращении продаётся ракель (нож), который снимает лишние частицы.
Что такое монохромный принтер?
Какие виды монохромных принтеров бывают?
Монохромный принтер удобен для дома и офиса, когда нужно много и постоянно печатать. Например, студенты, офисные сотрудники, школьники, работающие с документацией и проектами. Всем им принтер станет в помощь.
Передает изображение лазерный принтер цветного — отобразит на листе все тени и серые оттенки.
Бумага в лазерном принтере используется более тонкая, классического формата А4. На каком формате без проблем распечатаются курсовые и дипломные работы. В период перед сессией это очень актуально.
Если же заниматься архитектурой или проектированием и иметь дело с чертежами, то выгоднее купить монохромный принтер для формата бумаги А3.
Монохромные принтеры являются многофункциональными устройствами (МФУ). То есть они могут и печатать, и сканировать, и ксерокопировать.
При выборе и покупке такого принтера важно ознакомиться с полной характеристикой и обратить внимание на гарантийное обслуживание. Можно проконсультироваться с назначением принтера — для дома или офиса. Спросить какие принтеры берут чаще, ведь оценка потребителя — немаловажно.
Удобно сразу напечатать нужное количество листов, а не стоять в очередях компаний, занимающихся ксерокопией.
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