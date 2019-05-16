В копицентрах обычная печать обычно стоит очень дорого, а люди печатают десятками листов. В итоге получается кругленькая сумма.

Становится вопрос о приобретении принтера домой. Но какой выбрать? В статье представлен один из набирающих популярность видов печати — монохромная печать.

Что такое монохромная печать? И что собой представляет монохромный принтер?

Монохромная печать это одноцветная лазерная печать, которая получается с помощью принтеров, заправленных тонером (порошок для монохромной печати).

Фотобарабан и его зарядка. Основным элементом в монохромной печати является фотобарабан. Именно с его помощью изображение переносится на бумагу. С виду это обычный металлический цилиндр, пустой внутри. Заряжается он посредством подачи напряжения смещения переменного постоянного тока (электрического заряда), чтобы отталкивать частицы тонера. Засвечивание. Часть поверхности фотобарабана засвечивается, когда на неё попадает свет. Нанесение тона на фотобарабан. Засвеченные участки фотобарабана притягивают частицы порошка и тонер налипает на сам фотобарабан, где низкий отрицательный заряд. Так и получается «черновик» печатаемого изображения.

Интересно, что засвечивает частицы барабана зеркально печатаемого листа. Перенос и фиксирование тонера на бумагу. Барабан и тонер нагревается до высокой температуры и тонер «впекается» в бумагу. Очистка барабана. При печати на барабан налипает лишнее количество тонера. Чистится барабан таким образом: при вращении продаётся ракель (нож), который снимает лишние частицы.

Что такое монохромный принтер?

Какие виды монохромных принтеров бывают?

Монохромный принтер удобен для дома и офиса, когда нужно много и постоянно печатать. Например, студенты, офисные сотрудники, школьники, работающие с документацией и проектами. Всем им принтер станет в помощь.

Передает изображение лазерный принтер цветного — отобразит на листе все тени и серые оттенки.

Бумага в лазерном принтере используется более тонкая, классического формата А4. На каком формате без проблем распечатаются курсовые и дипломные работы. В период перед сессией это очень актуально.

Если же заниматься архитектурой или проектированием и иметь дело с чертежами, то выгоднее купить монохромный принтер для формата бумаги А3.

Монохромные принтеры являются многофункциональными устройствами (МФУ). То есть они могут и печатать, и сканировать, и ксерокопировать.

При выборе и покупке такого принтера важно ознакомиться с полной характеристикой и обратить внимание на гарантийное обслуживание. Можно проконсультироваться с назначением принтера — для дома или офиса. Спросить какие принтеры берут чаще, ведь оценка потребителя — немаловажно.

Удобно сразу напечатать нужное количество листов, а не стоять в очередях компаний, занимающихся ксерокопией.