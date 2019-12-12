Монеты СССР — как продать и купить

Монеты СССР – это не сувенир в память о прошлом, а источник неплохого заработка. Зная, какие деньги обладают ценностью, можно заработать за пару минут состояние.

Самые дорогие экземпляры

Монеты СССР по цене могут быть в тысячи раз больше своего изначального номинала. За семьдесят лет советской власти было выпущено более полутысячи различных наименований металлических монет. Конечно, не все из них обладают ценность для нумизмата. Монеты СССР по стоимости могут сильно различаться, но самыми дорогими являются десятки экземпляров. Выручить за них можно от ста тысяч рублей за одну единицу. В то же время за ценные разновидности, которые встречаются крайне редко, коллекционеры отдают и по 500 тысяч.

Факт: Особенность выпуска монет в Советском Союзе – иногда для них использовали разные штемпели.

Перепутки получаются, если:

Аверс отчеканен другим штемпелем;

Аверс с другим гербом;

На гурте размещена другая надпись.

Перепутки особо ценятся у нумизматов. В частности, десятикопеечная монета 1946 года, отпечатанная другим штемпелем, стоит 300 тысяч рублей. Одна копейка 1957 года, у которой не 15 ленточек, а 16, стоит от 600 тысяч.

Также популярностью пользуются бракованные варианты. Их список регулярно обновляется. Юбилейные выпускались к определённому историческому событию. Таких монет довольно много, и цена на один экземпляр может достигать 2,5 миллионов рублей. Конечно, каталог монет СССР представлен в широком доступе, поэтому каждый может свериться с ним. Чтобы примерно понимать, сколько стоят монеты СССР, приведём список:

1 червонец 1923 года – от 170 000 рублей;

20 копеек 1934 года – от 100 000 рублей;

2 копейки 1927 года – от 200 000 рублей;

Серебряные 1931 года — цены на монеты – копейки времен СССР, пять копеек, десять начинаются от 150 000 рублей;

2 копейки 1935 года – от 50 000 рублей;

Стоящие монеты СССР 1947 и 1958 годов – от 40 000 рублей.

Но не стоит думать, что выручить огромные суммы можно только за старинные монеты. Факт Монеты СССР 1991 ММД стоят до 28 тысяч, 20 копеек без букв – до 27 тысяч. Выручить за 20 копеек 1991 пробную сейчас можно до 110 тысяч рублей, а за три копейки пробные того же года – до 600 000 рублей.

Факт: Первые монеты 1921 года рубль и 50 копеек были из серебра 900-ой пробы, другие – из 500.

Как и где продать

Зная стоимость ценной копейки среди монет СССР легко понять, что, имея такую в копилке, можно обогатиться. Но здесь есть проблема – выяснить, относится ли вещь к ценным без опыта и знаний довольно сложно. Продать монеты СССР сейчас наиболее просто через нумизматические клубы. Специалисты оценят сокровища.

Как и где купить

Монеты СССР купить не так просто, как кажется на первый взгляд. Нумизматы прекрасно понимают, что цена из будет только возрастать. Можно пользоваться обычными сайтами с объявлениями, искать товары на тематических площадках, либо пользоваться услугами нумизмата. Покупка происходит после заключения договора.