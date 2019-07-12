Скачать Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 Бесплатно на Андроид

Скачать Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 Бесплатно на Андроид12.07.2019 20:28
Скачайте бесплатную версию Minecraft PE 1.13.0.2 и 1.13.0.3 с рабочим Xbox Live по ссылке planet-mcpe.com/minecraft-1-13-0-android и начни играть прямо сейчас с новыми мобами, рыжими и белыми лисами.
Minecraft Bedrock Edition 1.13.0.2 и 1.13.0.3
Поздравляю всех тех, кто так долго ждал очередного обновления и ждал пока скачать майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 можно будет бесплатно.
С сегодняшнего дня у вас будет возможность стать частью великолепного, нового мира, где теперь появилось много нового: существа – лисы, более сложные алгоритмы для создания аддонов и скриптов, а также возможность играть в стабильном игровом мире, ведь здесь были устранены все те ошибки, которые собирались в течение бета-тестирования.
Новая версия поменяла вид рендеринга некоторых объектов, особенно хорошо видно это посмотрев на облака. Теперь они светлее и схожи с Java Edition, что несомненно плюс.
Лисы в Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3
Новые существа – Лисы, ведут совершенно иной образ жизни в Майнкрафте, они спавнятся в некоторых биомах, а именно: снежном биоме и тайге, если он находится в снегу, то выглядит лисица как песец – белого цвета.
В каждой тестовой версии правят баги и необходят стороной Лис, так в Майнкрафте 1.13.0.2 изменили поведение новых животных, подробнее здесь https://planet-mcpe.com/minecraft-1-13-0-2-android/.
Также в Minecraft PE 1.13.0 лисы станут любителями некоторых приятных сладостей – ягод, которыми можно их кормить. Если накормить ягодами детенышей лисы, то они не будут вас бояться.
Ещё несколько особенностей лис в майнкрафте:
- с помощью новых существ (лис) можно собирать и носить предметы в пасти;
- если вы зубах у лиса есть что-то, он может это есть, так что от поедания некоторых предметов – лисы могут заполучить их эффекты, среди которых бессмертие и улучшение некоторых возможностей;
- лисы могут прыгать через препятствия, а также становиться защитниками игроков в майнкрафте;
- медведи негативно относятся к лисицам, поэтому будут нападать на них без повода, находясь по близости;
- лисы будут нападать на мелкую живность типа куриц и прочих, мелких птиц.
Что изменилось в Майнкрафт 1.13.0.3?
В Майнкрафте 1.13.0.3 помимо Лисиц внесло в игру массу дополнительного контента, а именно:
- анимация при встряхивании теперь улучшена;
- частицы стали более управляемы и лучше видны;
- управление, которое нацелено на улучшенное разрушение всего вокруг на Андроиде, дает возможность более детализировано видеть некоторые анимации в игре;
- следами снежного голема можно управлять;
- модели лошадей могут быть изменены.
Мододелы и картоделы
Разработчики модификаций и карт получили свое обновление. Сделано несколько важнейших и очень удобных дополнений к 1.13.0.3 версии на андроид, среди которых:
- функция выявления информации о сценариях определенного события;
- появился новый компонент сценариев контейнерных блоков;
- есть возможность внести событие сценария «Удар снарядом» и блокировку блоков для взрывов;
- у рычагов появилось статичное состояние в Майнкрафт Бедрок;
- игроки смогут открывать «логи» для просмотра в более подробной форме.
Просмотры: