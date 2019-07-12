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12 августа : пятница

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Скачать Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 Бесплатно на Андроид

12.07.2019 20:28

Скачайте бесплатную версию Minecraft PE 1.13.0.2 и 1.13.0.3 с рабочим Xbox Live по ссылке planet-mcpe.com/minecraft-1-13-0-android и начни играть прямо сейчас с новыми мобами, рыжими и белыми лисами.

Minecraft Bedrock Edition 1.13.0.2 и 1.13.0.3

Поздравляю всех тех, кто так долго ждал очередного обновления и ждал пока скачать майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 можно будет бесплатно.

С сегодняшнего дня у вас будет возможность стать частью великолепного, нового мира, где теперь появилось много нового: существа – лисы, более сложные алгоритмы для создания аддонов и скриптов, а также возможность играть в стабильном игровом мире, ведь здесь были устранены все те ошибки, которые собирались в течение бета-тестирования.

Новая версия поменяла вид рендеринга некоторых объектов, особенно хорошо видно это посмотрев на облака. Теперь они светлее и схожи с Java Edition, что несомненно плюс.

Лисы в Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3

Новые существа – Лисы, ведут совершенно иной образ жизни в Майнкрафте, они спавнятся в некоторых биомах, а именно: снежном биоме и тайге, если он находится в снегу, то выглядит лисица как песец – белого цвета.

В каждой тестовой версии правят баги и необходят стороной Лис, так в Майнкрафте 1.13.0.2 изменили поведение новых животных, подробнее здесь https://planet-mcpe.com/minecraft-1-13-0-2-android/.

Также в Minecraft PE 1.13.0 лисы станут любителями некоторых приятных сладостей – ягод, которыми можно их кормить. Если накормить ягодами детенышей лисы, то они не будут вас бояться.

Ещё несколько особенностей лис в майнкрафте:

  • с помощью новых существ (лис) можно собирать и носить предметы в пасти;
  • если вы зубах у лиса есть что-то, он может это есть, так что от поедания некоторых предметов – лисы могут заполучить их эффекты, среди которых бессмертие и улучшение некоторых возможностей;
  • лисы могут прыгать через препятствия, а также становиться защитниками игроков в майнкрафте;
  • медведи негативно относятся к лисицам, поэтому будут нападать на них без повода, находясь по близости;
  • лисы будут нападать на мелкую живность типа куриц и прочих, мелких птиц.

Что изменилось в Майнкрафт 1.13.0.3?

В Майнкрафте 1.13.0.3 помимо Лисиц внесло в игру массу дополнительного контента, а именно:

  • анимация при встряхивании теперь улучшена;
  • частицы стали более управляемы и лучше видны;
  • управление, которое нацелено на улучшенное разрушение всего вокруг на Андроиде, дает возможность более детализировано видеть некоторые анимации в игре;
  • следами снежного голема можно управлять;
  • модели лошадей могут быть изменены.

Мододелы и картоделы

Разработчики модификаций и карт получили свое обновление. Сделано несколько важнейших и очень удобных дополнений к 1.13.0.3 версии на андроид, среди которых:

  • функция выявления информации о сценариях определенного события;
  • появился новый компонент сценариев контейнерных блоков;
  • есть возможность внести событие сценария «Удар снарядом» и блокировку блоков для взрывов;
  • у рычагов появилось статичное состояние в Майнкрафт Бедрок;
  • игроки смогут открывать «логи» для просмотра в более подробной форме.

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