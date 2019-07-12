Скачать Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 Бесплатно на Андроид

Скачайте бесплатную версию Minecraft PE 1.13.0.2 и 1.13.0.3 с рабочим Xbox Live по ссылке planet-mcpe.com/minecraft-1-13-0-android и начни играть прямо сейчас с новыми мобами, рыжими и белыми лисами.

Minecraft Bedrock Edition 1.13.0.2 и 1.13.0.3

Поздравляю всех тех, кто так долго ждал очередного обновления и ждал пока скачать майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3 можно будет бесплатно.

С сегодняшнего дня у вас будет возможность стать частью великолепного, нового мира, где теперь появилось много нового: существа – лисы, более сложные алгоритмы для создания аддонов и скриптов, а также возможность играть в стабильном игровом мире, ведь здесь были устранены все те ошибки, которые собирались в течение бета-тестирования.

Новая версия поменяла вид рендеринга некоторых объектов, особенно хорошо видно это посмотрев на облака. Теперь они светлее и схожи с Java Edition, что несомненно плюс.

Лисы в Майнкрафт 1.13.0.2 и 1.13.0.3

Новые существа – Лисы, ведут совершенно иной образ жизни в Майнкрафте, они спавнятся в некоторых биомах, а именно: снежном биоме и тайге, если он находится в снегу, то выглядит лисица как песец – белого цвета.

В каждой тестовой версии правят баги и необходят стороной Лис, так в Майнкрафте 1.13.0.2 изменили поведение новых животных, подробнее здесь https://planet-mcpe.com/minecraft-1-13-0-2-android/.

Также в Minecraft PE 1.13.0 лисы станут любителями некоторых приятных сладостей – ягод, которыми можно их кормить. Если накормить ягодами детенышей лисы, то они не будут вас бояться.

Ещё несколько особенностей лис в майнкрафте:

с помощью новых существ (лис) можно собирать и носить предметы в пасти;

если вы зубах у лиса есть что-то, он может это есть, так что от поедания некоторых предметов – лисы могут заполучить их эффекты, среди которых бессмертие и улучшение некоторых возможностей;

лисы могут прыгать через препятствия, а также становиться защитниками игроков в майнкрафте;

медведи негативно относятся к лисицам, поэтому будут нападать на них без повода, находясь по близости;

лисы будут нападать на мелкую живность типа куриц и прочих, мелких птиц.

Что изменилось в Майнкрафт 1.13.0.3?

В Майнкрафте 1.13.0.3 помимо Лисиц внесло в игру массу дополнительного контента, а именно:

анимация при встряхивании теперь улучшена;

частицы стали более управляемы и лучше видны;

управление, которое нацелено на улучшенное разрушение всего вокруг на Андроиде, дает возможность более детализировано видеть некоторые анимации в игре;

следами снежного голема можно управлять;

модели лошадей могут быть изменены.

Мододелы и картоделы

Разработчики модификаций и карт получили свое обновление. Сделано несколько важнейших и очень удобных дополнений к 1.13.0.3 версии на андроид, среди которых: