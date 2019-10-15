Места и особенности использования мини-ТЭЦ на природном газе

Предназначение мини-ТЭЦ заключается в выработке электрической энергии и попутной генерации тепловой энергии в форме, подходящей для использования потребителями. Некоторые виды мини-ТЭЦ, в зависимости от времени года, могут генерировать и холод.

Принципы проектирования мини-ТЭЦ

При проектировании мини-ТЭЦ необходимо принимать во внимание все ключевые существующие и перспективные факторы, чтобы обеспечить максимальную эффективность ее функционирования. Надо тщательно изучить особенности того места, где будет установлено данное оборудование. Оно может работать на разных видах топлива. Как правило, наиболее выгодным вариантом является использование мини-ТЭЦ на природном газе. При проектировании нужно стараться достичь следующих целей:

гармоничное сочетание устройств, использующих генерируемую электроэнергию, с режимами функционирования мини-ТЭЦ, выраженное в оптимальных графиках потребления электрической и тепловой энергии;

простое и недорогое техническое обслуживание, доступность запчастей;

работоспособность мини-ТЭЦ в имеющихся климатических и других условиях.

Важнейшие преимущества мини-ТЭЦ

Грамотное проектирование и установка мини-ТЭЦ на природном газе обеспечивают целый ряд преимуществ, в том числе:

высокая эффективность производства тепловой и электрической энергии благодаря когенерации и использованию современных устройств, позволяющих уменьшить себестоимость и увеличить коэффициент полезного действия;

высокие ресурсные параметры главных агрегатов и узлов;

стабильность работы и бесперебойность снабжения потребителей теплом и электричеством;

отсутствие необходимости выделять значительные площади под мини-ТЭЦ и коммуникации благодаря ее небольшим размерам и близости к потребителям;

уменьшение затрат времени и материалов на монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования и соответствующих коммуникаций;

экологичность, проявляющаяся в уменьшении выбросов вредных веществ в атмосферу;

неприхотливость в использовании и техническом обслуживании.

Использование собственной мини-ТЭЦ на природном газе при условии ее грамотного проектирования и монтажа позволяет получить высоконадежный автономный источник недорогой тепловой энергии и электричества. Если все расчеты будут выполнены правильно, то потраченные на установку данного оборудования деньги окупятся очень быстро.