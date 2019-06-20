Медиафасады – будущее рекламных технологий

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Медиафасады – будущее рекламных технологий

20.06.2019 13:25

В эпоху компьютерных технологий очень популярной является реклама на медиафасадах. Речь идёт об объёмных конструкциях, которые используются для передачи изображений.

Установка представляет собой светодиодный модуль, способный выводить на поверхность любые варианты изображений, включая динамические ролики. В качестве стандартного набора компонентов выступают специальные трубки и элементы со светодиодами. Данные компоненты фиксируются при помощи ламелей, которые и задают фасаду направление. Каркасной частью таких конструкций выступают прочные тросы.

Реклама на медиафасаде очень яркая и информативная. Она всегда будет в поле зрения человека. Передача сигнала осуществляется при помощи компьютера и специального софта. Оператор производит его настройку под требуемые параметры и запускает показ необходимого изображения.

В принципе, на изготовление медиафасада не уходит много времени. Хотя процесс кропотливый, требует навыков и знаний. Чтобы справиться с поставленными задачами, кроме знаний, нужны специальные инструменты.

Общие стадии установки следующие:

Подготовительный этап. Осматривается объект, делаются предварительные расчёты, после чего проект утверждается. Затем идёт подготовка всех необходимых элементов;

Монтажные операции. Крепление светодиодных модулей осуществляется рядами, аналогично устанавливается и другое оборудование.

Подключение к питанию. Между всеми модулями осуществляется прокладка проводов, которые затем формируются в единую электросеть.

Проверка. После того, как все светодиодные модули были подключены, специалистами выполняется настройка системы. Всё происходит по требованиям заказчика.

Размещение рекламы на медиафасаде очень удобно. Ведь кроме отличного обзора можно менять контент в зависимости от потребностей. Специальная компьютерная программа в автоматическом режиме будет запускать ролики в установленном порядке. Участие оператора при этом только формальное.

Готовое оборудование может выполняться в любых размерах и форматах. Особенность медийного фасада заключается в его прозрачности, что позволяет не скрывать части самого здания. Как упоминалось выше, за управление отвечает компьютер, причём происходить оно может на удалённой основе. Это позволяет соединить воедино сразу несколько медиафасадов, чтобы получить огромную сеть.

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