Медиафасады – будущее рекламных технологий

В эпоху компьютерных технологий очень популярной является реклама на медиафасадах. Речь идёт об объёмных конструкциях, которые используются для передачи изображений.

Установка представляет собой светодиодный модуль, способный выводить на поверхность любые варианты изображений, включая динамические ролики. В качестве стандартного набора компонентов выступают специальные трубки и элементы со светодиодами. Данные компоненты фиксируются при помощи ламелей, которые и задают фасаду направление. Каркасной частью таких конструкций выступают прочные тросы.

Реклама на медиафасаде очень яркая и информативная. Она всегда будет в поле зрения человека. Передача сигнала осуществляется при помощи компьютера и специального софта. Оператор производит его настройку под требуемые параметры и запускает показ необходимого изображения.

В принципе, на изготовление медиафасада не уходит много времени. Хотя процесс кропотливый, требует навыков и знаний. Чтобы справиться с поставленными задачами, кроме знаний, нужны специальные инструменты.

Общие стадии установки следующие:

Подготовительный этап. Осматривается объект, делаются предварительные расчёты, после чего проект утверждается. Затем идёт подготовка всех необходимых элементов;

Монтажные операции. Крепление светодиодных модулей осуществляется рядами, аналогично устанавливается и другое оборудование.

Подключение к питанию. Между всеми модулями осуществляется прокладка проводов, которые затем формируются в единую электросеть.

Проверка. После того, как все светодиодные модули были подключены, специалистами выполняется настройка системы. Всё происходит по требованиям заказчика.

Размещение рекламы на медиафасаде очень удобно. Ведь кроме отличного обзора можно менять контент в зависимости от потребностей. Специальная компьютерная программа в автоматическом режиме будет запускать ролики в установленном порядке. Участие оператора при этом только формальное.

Готовое оборудование может выполняться в любых размерах и форматах. Особенность медийного фасада заключается в его прозрачности, что позволяет не скрывать части самого здания. Как упоминалось выше, за управление отвечает компьютер, причём происходить оно может на удалённой основе. Это позволяет соединить воедино сразу несколько медиафасадов, чтобы получить огромную сеть.