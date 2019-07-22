Мастер по ремонту смартфонов – интересная профессия с неплохими перспективами

Современные коммуникационные средства открыли такие возможности для общения и обмена информацией, которые лет двадцать назад было трудно себе представить. Выход на улицу без смартфона или планшета для современного молодого человека или девушки приравнивается к катастрофе, но техника не всегда надежна, иногда она ломается. А так как отсутствие любимого гаджета – совершенно нетерпимое явление, то спрос на услуги специалистов-ремонтников растет с каждым годом.

Как стать мастером?

Приобретение специальности не требует многолетнего обучения, существующие курсы ремонта смартфонов включают в себя изучение теоретической части и выполнение практических заданий в течение трех недель. Следует заметить, что успешное завершение учебы и трудоустройство на высокооплачиваемую работу – результат серьезного подхода к процессу получения знаний.

Прежде чем решиться на освоение данной специальности, необходимо ознакомиться со всеми сторонами профессии, среди плюсов – высокий спрос на рынке труда, приличный доход при наработке опыта и возможность открыть собственный бизнес. Минусов меньше – необходимость постоянно быть «в тренде» – быстрое развитие этого сектора заставляет быть в курсе всех новинок технологии. Еще одна характерная проблема – работа мастером по ремонту смартфонов и планшетов влияет на здоровье – боль в спине от сидячей работы и большая нагрузка на зрение.

Обучение ремонту мобильных устройств на профессиональных курсах рассчитано на самый широкий круг желающих. Требования в виде специализированного образования – большая редкость, вполне хватает средней школы и стремления получить профессию. Кстати, работодателям важна не мощная теоретическая подготовка, а практические навыки работы с мобильной техникой, приобретению которых на курсах уделяется много внимания. Все выпускники, будь то вчерашний школьник или зрелый человек, решивший сменить профессию, имеют равные шансы на получение высокодоходного рабочего места.

Людям, уже давно получивших данную профессию, очень важен процесс постоянного совершенствования. Можно самостоятельно повышать свою квалификацию, но уследить за всеми новинками не всегда удается, да и некоторые технические нюансы не для всех понятны. Лучший способ поддержания своего технического уровня – регулярное повышение квалификации на краткосрочных курсах, обычно обучение на них не занимает более 72 часов, а польза вполне ощутима.

Кому легче освоить профессию, а кому она противопоказана?

Ремонт мобильных гаджетов требует внимания и усидчивости, кроме того, важно желание и умение работать руками и иметь интерес к технике. Из знаний потребуется, как минимум знакомство с физическими законами на уровне средней школы. Если в дополнение к школьным знаниям претендент умеет читать схемы и знает инженерные принципы, то получение специальности не вызовет трудностей.

Не стоит браться за учебу без желания, также вряд ли удастся овладеть мастерством людям с гуманитарным складом интеллекта. Но, и конечно, имеет значение состояние здоровья – при наличии слабого зрения или нарушенной моторики, даже при сильном желании и большом объеме знаний не следует заниматься подобного рода работой, так как она может усугубить проблемы.