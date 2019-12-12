Маркировка лекарств средствами 1С – удобный инструмент для бизнеса

1С – мощная программа для ведения бухгалтерии и других дел, которая является отечественной разработкой и предлагает широчайший спектр возможностей для любого предпринимателя или крупного завода. Программа позволяет автоматизировать многие процессы, делая их выполнения не рутиной, требующей массы времени и сил, а легким, быстрым и приятным процессом, в который можно легко вносить изменения, осуществлять контроль и учет всех действий персонала. Помимо множества применений в области той же бухгалтерии и финансовой отчетности, существуют уникальные разработки на базе 1С, предлагающие интересные возможности для производителей. Одна из них – маркировка лекарственных средств.

Компания «АйТи План» разработала собственную программу на базе 1С, позволяющую легко выполнять маркировку выпускаемых лекарств, что несет в себе множество преимуществ. Маркировка лекарственных средств в 1С позволяет сделать данный процесс существенно менее трудоемким, при этом качество данной процедуры и контроль за вопросами маркировки на всех этапах работы с продукцией существенно повышается.

Что дает маркировка через 1С

Компания «АйТи План» предлагает программу маркировки лекарственных препаратов в автоматическом режиме, используя которую, пользу получают все: производители, дистрибьюторы, контролирующие органы, налоговая. Вот только некоторые ее преимущества:

Маркировка может проводится по сложным схемам. К примеру, если в большой упаковке, имеющей маркировку, находятся пакетики с лечащим веществом, каждый из которых также должен быть промаркирован. Возможно создавать системы подобных иерархий вложенности упаковок любой сложности;

Отслеживание продукта. Имея маркировку товара, программа отслеживает его передвижение из завода, где он сделан, вплоть до аптеки, в которой он продается. В результате такого контроля можно мгновенно поднять записи и найти местонахождение лекарства, вплоть до полного адреса заведения и ячейки, в которой он там лежит;

Можно интегрировать систему в работу с партнерами по всей стране или даже заграницей. Это очень полезно для реализации экспорта выпущенной продукции, когда требуется проследить за ее передвижением, реализацией, собрать данные для отчета перед контролирующими органами.

Если Вы являетесь производителем, дистрибьютором или даже импортером заграничных лекарственных препаратов – обратите на маркировку с помощью 1С от компании «АйТи План» самое пристальное внимание!