Лучшие смартфоны Samsung 2019



Смартфоны компании Самсунг – это универсальные гаджеты, которые отличаются многофункциональностью, долгим сроком службы и демократическими ценами на определенные линейки. Есть возможность как купить телефон с возможностями флагманской модели или так и выбрать более бюджетные варианты.

Компания Samsung в течение 2019 года представила клиентам различные модели телефонов, которые смогут удовлетворить любые потребности, с разными вариантами технических характеристик, возможностей и ценового диапазона.

Рейтинг телефонов Самсунг 2019 года

Чтобы легче было правильно подобрать для себя гаджет, мы предлагаем рейтинг смартфонов Самсунг этого года, которые заслуживают внимания и станут вариантом для пользователей любого уровня подготовки и потребностей.

Подборка самых рейтинговых, востребованных и заслуживающих внимания телефонов включает такие модели:

1. Samsung Galaxy A8s – безрамочный гаджет, который отличается безупречной защитой экрана от влаги и других негативных факторов. Экран размером 6,4 дюйма с хорошим разрешением позволяет комфортно выполнять необходимые процессы. Объем оперативной памяти 8 Гб, хранилище с объемом 128 Гб и возможность дополнительно использовать внешний дополнительный накопитель обеспечивают оперативное выполнение всех функций и удобную, простую аккумуляцию данных на одном носителе.

Для любителей делать много красивых и оригинальных снимков аппарат оснащен тройной камерой с функциями автофокуса и технологиями живых широкоформатных фото.

Батарея мощностью 3400 мА⋅ч позволяет всегда оставаться на связи и не проводить частые подзарядки.

Недостатком такой модели можно назвать достаточно высокую цену.

2. Samsung Galaxy A30 – смартфон с хорошими внешними данными и привычными и характерными для этого бренда особенностями, которые не выдают его бюджетную стоимость. Технические параметры смартфона:

экран на 6,4 дюйма;

объем оперативной памяти 4 Гб, внутреннее хранилище 64 Гб и возможность дополнительного использования карты памяти;

батарея на 4000 мА⋅ч;

двойная камера с показателями 5 и 16 Мп и функцией автофокуса – достаточные характеристики для создания красивых снимков;

телефон работает на базе операционной системы Android 9.0;

два разъема для сим-карт.

Минусами такого гаджета могут стать недостаточно хорошее качество снимков при плохом освещении и невысокая мощность программного обеспечения, что может затруднять использование определенных “тяжелых” приложений.



3. Samsung Galaxy M20 – доступный вариант телефона для пользователей, которым важно наличие большого экрана с хорошей передачей качественной картинки, мощного аккумулятора с возможностью проводить быструю зарядку и оперативное выполнение необходимых задач.

Экран размером 6,3 дюйма практически без рамок и удобные компактные габариты смартфона позволяют удобно располагать устройство в руке или кармане. Операционная система устройства – Android 8.1, для комфортного общения и связи предусмотрена возможность одновременного использования двух сим-карт.

Параметры памяти – оперативная 4 ГБ, внутренняя 64 Гб, возможно доукомплектовать устройство картой памяти необходимого размера.

Аккумулятор емкостью 5000 мА⋅ч можно заряжать как в обычном, так и в быстром режимах.

Для красивых фотографий можно использовать модуль из двух камер на 13 Мп и 5 Мп или делать оригинальные селфи устройством на 8 Мп.

Samsung Galaxy M20 – это сдержанный, выполненный в традиционном стиле бренда дизайн, доступность приобретения и быстрая работа устройства для выполнения большого количества процессов без проблем.

4. Samsung Galaxy A50 – модель этого года, которая выигрывает на фоне подобных устройств своей ценовой категории. Гаджет обладает следующими функциональными возможностями и техническими характеристиками:

экран с параметрами 6,4 дюйма и передачей четкости и яркости картинки для комфортного просмотра видеофайлов;

работает устройство на базе операционной системы Android 9.0;

объем оперативной памяти 6 Гб, внутреннего хранилища – 6 Гб, предусмотрен слот на карты памяти – этого места достаточно для хранения большого количества данных на одном устройстве;

батарея мощностью 4000 мА⋅ч обеспечивает длительную бесперебойную работу устройства, восполнить заряд можно с помощью функции быстрой зарядки;

тройной блок камеры с параметрами 25, 8 и 5 Мп и фронтальное устройство – это база для создания оригинальных фотографий.

Телефон среднего ценового сегмента укомплектован всеми необходимыми функциями, сервисами для бесконтактных платежей и других необходимых для современного ритма жизни функций.

Недостатками прибора могут стать гладкая поверхность задней панели (из-за чего телефон может выскальзывать из руки) и замедленная работа сканера отпечатка пальца при наклеивании защитного стекла или пленки.

5. Samsung Galaxy S10+ – флагманская модель телефона, которая в полной мере удовлетворяет все требования и потребности пользователей. Высокая стоимость устройства компенсируется функциональными возможностями:

диагональ экрана – 6,4 дюйма;

операционная система Android 9.0 и два разъема под сим-карты для связи и использования мобильного интернета;

модуль из трех камер на 16, 12 и 12 Мп обеспечивает создание широкоформатных, ярких фотографий и видео;

оперативная память 12 Гб, внутренняя – 1024 и возможность использовать дополнительную карту – это гарантия быстрого выполнения задач и хранения нужного объема информации;

батарея на 4100 мА⋅ч.

Широкая и разнообразная линейка телефонов Самсунг позволяет оперативно и без проблем купить бюджетные или флагманские смартфоны, которые станут незаменимыми помощниками для решения большого количества сложных задач каждый день без трудностей. Для того чтобы подобрать подходящий телефон, важно учитывать технические возможности каждого агрегата.