Лучшие предложения по франчайзингу в 2019 году

Многие люди зачастую задумываются над вопросом открытия своего бизнеса, который приносил бы неплохой доход. Но начать заниматься такой деятельностью не так-то просто. Необходимо продумать все нюансы, разработать стратегию ведения бизнеса и т.д. В данной статье будут рассмотрены самые популярные франчайзинг предложения 2019 на Franch.biz

Кафе

Отлично подойдёт для людей, которым небезразлична тема общественного питания. Данная франшиза имеет одну отличительную особенность. Как правило, кафе, это не только место, где можно перекусить, но и провести различные мероприятия. Многие управляющие создают все условия для семейных праздников, которые принесут заведению дополнительный доход. Для получения более подробной информации воспользуйтесь сервисом https://franch.biz/

Ещё одно достоинство, это поддержка франчайзера, который возьмёт на себя несколько ролей. Его задача заключается в привлечении клиентов и ведение грамотной маркетинговой политики.

«Персональное решение» – грузчики в аренду

Приобретая эту франшизу, человек получает большое количество возможностей. К таковым относятся: предоставление клиенту грузчиков, дворников, водителей, обслуживающего персонала. При этом сам потребитель также остаётся в плюсе. Он получает следующее:

Чёткий план выполнения всех действий. Серьёзную поддержку при дальнейшем развитии бизнеса. Помощь в реализации маркетинга. Консультации, которые имеют юридический характер. Приемлемая стоимость данной франшизы., которая составляет четверть миллиона рублей. Гарантию окупаемости.

Реклама на кнопке

Такая франшиза на данный момент стала очень популярна. Она имеет следующее значение: различного рода реклама размещается на предметах ежедневного пользования. Например, кнопки подъездного лифта, либо же автобусные остановки. Затраченные на франшизу деньги смогут окупить себя полностью уже через полгода. Стоимость подобной услуги составляет около 200 тысяч рублей.

«Близкие люди» – патронажная служба

Это самый лучший проект, который найдёт своих потребителей в социальной сфере. Данная франшиза имеет целый ряд преимуществ. Вот некоторые из них:

Маленькая конкуренция. Низкая стоимость. Большой спрос населения.

Прежде чем человек приобретёт эту франшизу, с ним будут проведены специальные занятия, по окончании которых он будет обладать определёнными знаниями в данной области. Кроме этого, франчайзер предоставит потребителю программу, при помощи которой можно автоматизировать весь процесс работы.

В сегодняшней статье были представлены самые распространённые франшизы 2019 года.