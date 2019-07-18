Лучшие предложения по франчайзингу в 2019 году

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18 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Лучшие предложения по франчайзингу в 2019 году

18.07.2019 13:32

Многие люди зачастую задумываются над вопросом открытия своего бизнеса, который приносил бы неплохой доход. Но начать заниматься такой деятельностью не так-то просто. Необходимо продумать все нюансы, разработать стратегию ведения бизнеса и т.д. В данной статье будут рассмотрены самые популярные франчайзинг предложения 2019 на Franch.biz

Кафе

Отлично подойдёт для людей, которым небезразлична тема общественного питания. Данная франшиза имеет одну отличительную особенность. Как правило, кафе, это не только место, где можно перекусить, но и провести различные мероприятия. Многие управляющие создают все условия для семейных праздников, которые принесут заведению дополнительный доход. Для получения более подробной информации воспользуйтесь сервисом https://franch.biz/

Ещё одно достоинство, это поддержка франчайзера, который возьмёт на себя несколько ролей. Его задача заключается в привлечении клиентов и ведение грамотной маркетинговой политики.

«Персональное решение» – грузчики в аренду

Приобретая эту франшизу, человек получает большое количество возможностей. К таковым относятся: предоставление клиенту грузчиков, дворников, водителей, обслуживающего персонала. При этом сам потребитель также остаётся в плюсе. Он получает следующее:

  1. Чёткий план выполнения всех действий.
  2. Серьёзную поддержку при дальнейшем развитии бизнеса.
  3. Помощь в реализации маркетинга.
  4. Консультации, которые имеют юридический характер.
  5. Приемлемая стоимость данной франшизы., которая составляет четверть миллиона рублей.
  6. Гарантию окупаемости.

Реклама на кнопке

Такая франшиза на данный момент стала очень популярна. Она имеет следующее значение: различного рода реклама размещается на предметах ежедневного пользования. Например, кнопки подъездного лифта, либо же автобусные остановки. Затраченные на франшизу деньги смогут окупить себя полностью уже через полгода. Стоимость подобной услуги составляет около 200 тысяч рублей. 

 «Близкие люди» – патронажная служба

Это самый лучший проект, который найдёт своих потребителей в социальной сфере. Данная франшиза имеет целый ряд преимуществ. Вот некоторые из них:

  1. Маленькая конкуренция.
  2. Низкая стоимость.
  3. Большой спрос населения.

Прежде чем человек приобретёт эту франшизу, с ним будут проведены специальные занятия, по окончании которых он будет обладать определёнными знаниями в данной области. Кроме этого, франчайзер предоставит потребителю программу, при помощи которой можно автоматизировать весь процесс работы.

В сегодняшней статье были представлены самые распространённые франшизы 2019 года.

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