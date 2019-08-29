Лучшие аудиокниги о бизнесе: слушаем и преуспеваем

В наш век мир стремительно развивается и это прямо отражается на рынке спроса и предложения услуг и товаров. Чтобы быть в состоянии оказывать конкуренцию, нужно постоянно изучать литературу о грамотном ведении бизнеса. Чтение книг требует выделения отдельного времени, что для многих деловых людей затруднительно. Поэтому, большинство бизнесменов слушают аудиокниги.

Ниже представлены лучшие книги по ведению бизнеса.

Наполеон Хилл «Думай и богатей»

Эта книга является бестселлером. По всему миру продано более 20 миллионов экземпляров на разных языках. Автор книги, будучи студентом, начал собирать интервью у 500 успешных американцев. Наполеон Хилл решил проанализировать собранный материал и создать формулу богатства. Вот, что легло в основу книги.

В 15 главах расписано, какие этапы нужно пройти, чтобы прийти к успеху. Большой упор делается на цели и четком планировании в ее достижении. В книге описаны основные ошибки, приводящие к неудачам, и методы борьбы с собственными страхами.

Есть интернет магазин книг в Украине, где можно скачать эту аудиокнигу. Если следовать советам автора, результат не обойдет стороной.

Дейл Карнеги «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей»

Книга вышла в 1936 году, и долгое время считалась бестселлером в газете «The New York Times». Несмотря на давность написания, этот труд до сих пор является актуальным и в наши дни. Потому, что в бизнесе большое значение имеют человеческие взаимоотношения. На них строится вся работа; как с клиентами, так и с коллегами и подчиненными.

В книге описано множество советов по расположению к себе людей. Можно так же узнать, как мягко склонить человека к своей точке зрения или как указать на ошибку, чтобы человек сам захотел ее исправить. Аудиокниги скачать можно здесь.

В. Ким Чан, Рене Моборн «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков»

Авторы называют свой труд философией успешности. В течение 7 лет после издания книги, она числилась в топ-10 лучших деловых книг на Amazon.com.

Сейчас на рынке множество различных товаров и услуг на любой вкус и цвет. Борьба за клиентов стала кровопролитной и окрасила бизнес-океан в красный цвет. Идея книги состоит в том, чтобы совсем уйти от любой конкуренции. Создать что-то совершенно новое.

В аудиокниге можно узнать, как создать бизнес-модель на рыночной нише, где нет соперников. Описаны самые эффективные аналитические инструменты, чтобы отойти в сторону и не делить с другими спрос на свои услуги.

После прослушивания этих бестселлеров, можно скачать и другие книги здесь аудиокниги бизнес.

Главное: применять все советы на практике. Проявлять упорство и терпение в своей цели.