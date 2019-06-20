Личный бренд. Памятка успешного предпринимателя

Личный бренд — слова, которые должны быть известны любому бизнесмену. Как раскрутить бренд и донести людям свою ценность, не сделав примитивных ошибок?

Те, кто думает, что бренд — исключительно прерогатива больших компаний, ошибаются. Это понятие, которое должно быть хорошо знакомо любой, даже самой небольшой фирме. Понимание того, как правильно подать бренд, станет основой продвижения и знакомства с новыми пользователями. В то же время, каждый предприниматель обязан научиться продвигать самого себя — создать персональный бренд.

Личный бренд намного повышает шанс достичь желанных вершин. Подавляющее большинство пользователей отдаст предпочтение товарам от людей, с которыми они уже знакомы. Если покупатель может рассказать о продавце, он доверяет ему и готов покупать у него еще. Завоевание этого доверия и есть создание личного бренда, рассказ о себе, показ своих сильных сторон и целей. Это может звучать несложно, однако это длительный процесс, который требует глубокого понимания дела.

Основные ошибки раскрутки персонального бренда

Есть несколько ошибок, которые совершают даже эксперты. Чтобы не попасть в эти ловушки, надо хорошо знать о них.

Неверие в успех

Нельзя однозначно утверждать, что человек, который уверен в себе, быстро добьется успеха. Но то, что бизнесмен, который сам не может поверить в свой талант, не вызовет ажиотажа, доказано практикой. Чтобы обратить на себя внимание людей, предприниматель должен верить в самого себя и в свой путь — только тогда он найдет отклик аудитории.

При создании личного бренда нельзя сомневаться в собственной роли и значимости. Бизнесмен должен иметь в голове образ концепта, который он представляет, и ценности, заложенной в этот концепт. Сомнение — первая ошибка, которая не принесет никакого результата, кроме постоянных «тормозов». Конечно же, ни один проект не обходится без ошибок, однако ошибки должны не останавливать, а только подстегивать. Уверенный человек наглядно демонстрирует окружающим, что может справляться с любыми неприятностями.

Непонимание сути личного бренда

Очень часто люди, которые хотят раскрутить себя, не до конца понимают, что это означает. Личный бренд — не то же самое, что бренд, продвигаемый корпорациями, это человек-бренд. Его цель состоит не в описании какого-нибудь продукта, а в создании образа человека, с которым будут взаимодействовать другие.

Как однажды сказал Jeff Bezos, основавший Amazon, персональный бренд это то, что о вас рассказывают, когда вас нет рядом. Ключевое значение получает не собственное ощущение предпринимателя, а ощущения других людей в момент контакта с ним. Из этого выходит, что нужно хорошо понимать, что чувствует аудитория, общаясь с предпринимателем. Очень хороший инструмент, который позволяет отследить это — живое общение с пользователями. Это не так сложно — попросить у людей фидбек, — однако результат приносит потрясающий.

Отсутствие четкой стратегии

Стратегия это нить, на которую нанизываются бусины конкретных шагов раскрутки бренда. Если этой нити нет, то вся работа будет похожа на беспорядочные действия, направляющие бренд то в одну, то в другую сторону. На самом же деле, каждый шаг должен приближать заранее поставленную цель. Если предприниматель хочет выглядеть солидно, ему обязательно нужна стратегия.

При создании личного бренда с нуля первым делом нужно определить свои ценности и принципы. Осознание своей миссии — большой плюс, который облегчит путь к широкой аудитории.

Вот вопросы, которые должен задать себе любой, кто стремится создать личный бренд:

• как показать себя людям?

• какой посыл будет нести общение?

• чем бренд отличается от того, что уже существует?

• как донести людям информацию?

Непоследовательность в продвижении

Шаги в продвижении, которые мешают друг другу, не стремясь к единому знаменателю — плохие шаги. Чтобы образ личного бренда укреплялся в сознании пользователей, его нужно все время напоминать, не затирая новыми и лишними образами. Предприниматель должен использовать одну и ту же цветовую гамму, логотип, а также придерживаться единого стиля. Пусть это будет юмористический настрой или голос авторитета, главное, чтобы он был таким везде. Сложно воспринимать человека, который все время ведет себя по-разному.

Ограниченный поиск аудитории

Иногда кажется, что ведя аккаунты только в нескольких социальных сетях, вполне можно добиться желаемого успеха. В действительности, это распространенная ошибка новичков. Чем больше существует каналов взаимодействия с аудиторией, тем крепче становится репутация бренда, и тем легче рассказывать о себе большему количеству потенциальных клиентов.

Подход, который заключается во всеобъемлющей работе с социальными сетями, требует усилий и времени, но это правильный подход. Именно его выбрали все успешные на сегодня бренды. Общение с подписчиками во многих сетях — верный путь к успеху.

Плохая коммуникация

У каждого человека есть понятия, которые давно ему знакомы и стали неотъемлемой частью мировоззрения. Но далеко не факт, что их будут понимать другие люди. Есть множество деталей, на которые подписчики обратят внимание только тогда, когда их к этому подтолкнут. Если строить коммуникацию, забывая об этом, она может стать практически бесполезной.

Один из негативных результатов, которые станут следствием недопонимания — неправильная оценка бренда. Это может сильно повлиять на все развитие, нивелируя эффект правильных шагов. Чтобы не попасть в эту ловушку, нужно прислушиваться к аудитории, задавать ей вопросы, объяснять непонятные детали.

Еще один мощный инструмент, который поможет в раскрутке персонального бренда — заинтересованность в людях. Если попросить людей рассказать о себе, поделиться своими историями и внимательно выслушать их, это может принести очень хороший результат.

Критика — это хорошо

Некоторые предприниматели боятся критики, очень болезненно воспринимая ее. Однако конструктивная критика — первый шаг к пониманию своих слабых сторон, потребностей аудитории и наладке контакта с ней. В раскрутке персонального бренда иногда приходится просить о критике, так как ее отсутствие помещает предпринимателя в слепую зону, в которой он не видит, что идет не так. Особое внимание нужно уделять моментам, которые прозвучали несколько раз — скорее всего это нужно будет исправить в первую очередь. В то же время, придавать большое значение абсолютно всем мнениям нет смысла, особенно, когда они противоречат друг другу.

Как продвигать себя в оффлайне

Сегодня мир переходит в цифровой режим, поэтому неудивительно, что огромное количество компаний стремятся к онлайн-продвижению. Пользователи тоже уделяют большое количество времени интернет-серфингу, пытаясь найти информацию о продуктах и товарах, которые их интересуют. И все-таки, оффлайн тоже может быть полезным.

Есть много способов, которые дают возможность наладить коммуникацию в оффлайне. Зачастую именно та часть аудитории, которая находится ближе всего, больше всего хочет узнать о предпринимателе и его бренде. Мнение этой части должно быть важнее других.

Существует несколько замечательных видов оффлайн-общения:

• презентации;

• нетворкинг-встречи;

• мастер-классы и воркшопы.

Все это привлечет внимание пользователей и потенциальных клиентов, позволив узнать о бизнесе большому количеству людей.

Грамотность в работе с личным брендом — гарантия успеха

Однажды Richard Branson отметил, что работа с брендом требует постоянной эволюции. Поиск новых подходов и методик позволит подстраиваться под обновляющуюся аудиторию, не теряя эффективности. Главные компоненты персонального бренда — любовь к жизни, коммуникативность, уверенность в себе. Их сочетание поможет добиться успеха очень и очень быстро.