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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Лазерная гравировка при изготовлении сувениров: плюсы технологии

23.08.2019 22:53

Сувениры с фирменной символикой – обязательная составляющая деятельности всех успешных, перспективных компаний на рынке. Их используют в качестве подарков, раздаточного материала на всевозможных акциях и презентациях. В изготовлении продукции особая роль отводится выбору технологии для нанесения логотипа бренда. Специалисты компании iPGifts в своей практике чаще всего используют эффектную и долговечную лазерную гравировку.

Возможности использования лазерной гравировки

Популярность гравировки лазерным лучом во многом обусловлена универсальностью технологии. С ее помощью качественный результат брендирования можно получить, нанося логотип на сувениры из самых разнообразных материалов:

  • металла;
  • древесины;
  • картона;
  • искусственной и натуральной кожи;
  • стекла и акрила.

Процесс нанесения гравировки на поверхность сувениров в компании iPGifts практически полностью автоматизирован. За счет чего заказы любого объема удается выполнять в самые сжатые сроки с гарантией их отличного качества и привлекательности дизайна. По стоимости лазерная гравировка сувениров является доступной даже при заказе небольших партий рекламных изделий.

Суть и преимущества технологии

Долговечность, качество лазерной гравировки основаны на отличительных особенностях реализации технологии. В процессе работы фирменная символика заносится в компьютерную программу, а гравировальный станок уже непосредственно переносит ее на поверхность необходимого количества сувениров.

Область логотипа имеет четкий переход с остальной поверхностью изделий. Связано это с тем, что лазерный луч при нанесении испаряет верхнее покрытие сувениров. Сам логотип гравируется уже на втором слое, и поэтому в процессе эксплуатации продукции гарантированно не сотрется и не потрескается. Наносить на сувениры технология позволяет самую разнообразную рекламную информацию: слоган, логотип, контакты, фотографии и т. д. Любые изображения на поверхности изделий смотрятся максимально реалистично, отличаются высокой детализацией даже самых мельчайших элементов.

Выполнение всех заказов по изготовлению сувениров с лазерной гравировкой для клиентов сопровождается опытным менеджером компании. Под его контролем происходит производство рекламной продукции в четко оговоренные сроки, ее оперативная и аккуратная доставка в любую точку РФ.

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