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Квариловые ванны

12.12.2019 22:05

Для производства ванн помимо традиционного чугуна или стали, акрила и литьевого мрамора также применяется композитный материал кварил (quaryl). В его состав входит акрил, кварц и различные полимерные добавки, придающие конечному изделию прочность, устойчивость к внешним воздействиям. Первоначально его использовали для восстановления акриловых поверхностей, но впоследствии стали изготавливать ванны кварил и душевые поддоны.

Основные особенности

К характерным особенностям материала относятся:

  • Высокая пластичность, гибкость. За счет таких свойств в обработке удается создать чаши, бортики уникальной формы – можно воплотить в жизнь различные дизайнерские решения.
  • Твердость и плотность. Конечное изделие отличается повышенной прочностью, устойчивостью к высоким температурам, несильному механическому воздействию.
  • Малая толщина стенок и общий вес. В готовой сантехнике толщина стенок может быть от 8 мм. Общий вес по сравнению с другими резервуарами для купания будет гораздо меньше, и при самостоятельной установке не возникнет трудностей, хотя такие модели, конечно, будут тяжелее акриловых.
  • Гладкая поверхность. На поверхности чаши и бортиков отсутствуют поры, в которых может скапливаться грязь и, как следствие, размножаться бактерии, образовываться грибок. Изделия легко мыть и чистить.

Кварил сочетает лучшие свойства и характеристики акрила, но за счет наличия кварца и полимеров в составе по прочности не уступает металлу. Поэтому на квариловые ванны цены относительно высокие. Кварц дополнительно придает чаше устойчивость к сколам, трещинам. Гарантия составляет 5-10 лет.

Как подобрать?

Купить квариловую ванну можно любой формы и дизайна. При выборе стоит обращать внимание на следующее:

  • Место размещения и способ установки. В зависимости от свободного пространства ванной комнаты можно выбрать отдельно стоящие или приставные, угловые симметричные или ассиметричные, овальные модели заданных размеров. Установка возможна на ножки, в том числе и регулируемые по высоте (низкая или высокая конструкция в зависимости от роста членов семьи), или на каркасе. Также часто встречаются самонесущие конструкции, устанавливаемые на пол.
  • Объем и габариты. Определяются с учетом свободного пространства в помещении. Есть просторные модели на двоих человек. Если вы часто принимаете водные процедуры, расслабляясь в горячей ванне, то стоит обратить внимание на средние и большие чаши.
  • Наличие антискользящего покрытия. Благодаря такому покрытию выходить из чаши после приема водных процедур станет безопаснее.
  • Оснащение чаши. Это гидромассаж, аэромассаж, а также ручки, подголовники, сиденье и др. Обычно для каждой модели дополнительное оснащение возможно пожеланию заказчика. Стоимость в зависимости от выбранного комплекта увеличится практически на одну четверть или треть, но тем, кто привык к повышенному комфорту, это не покажется значительной суммой.
  • Комплект поставки. В стандартный комплект входит только сама чаша, иногда – инструкция по установке. Некоторые производители в комплекте предлагают еще слив-перелив.

В специализированном интернет-магазине «Сантехника тут» можно ванны из кварила купить в Москве с доставкой. Возможна продажа с отправкой в регионы России. В каталоге представлена как недорогая, так и элитная сантехника европейских брендов.

Источник: https://santehnika-tut.ru/

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