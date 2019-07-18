Критерии выбора хостингов

С проблемой выбора хостинга приходится сталкиваться многим владельцам онлайн-проектов. Для ее успешного решения следует руководствоваться важнейшими критериями, приведенными ниже.

Ключевые критерии выбора хостинга

Начинать выбор хостинга нужно с определения необходимого объема дискового пространства. Для размещения небольших сайтов обычно хватает пятидесяти мегабайт. Если в дальнейшем планируется использование графики и баз данных, то размер дискового пространства должен составлять как минимум сто мегабайт. Сложнее определить необходимые ресурсы для сайта, на который пользователи смогут загружать собственный контент, к примеру, фотоснимки и видеофайлы. В подобной ситуации при определении размера дискового пространства надо принимать во внимание посещаемость сайта и средний размер файлов, загружаемых пользователями. Лучшие хостинги 2019 могут предоставить любой объем дискового пространства, который необходим клиентам.

Важную роль при выборе хостинга играет качество предоставляемой технической поддержки. От ее уровня во многом зависит работоспособность сайта. Практика говорит о том, что полностью избежать сбоев невозможно, и для их устранения требуется содействие специалистов хостинг-провайдера. Они должны обладать высокой квалификацией, поэтому важно удостовериться в готовности службы техподдержки оказать необходимую помощь в течение круглых суток.

Основные технические функции хостинга

Разные онлайн-ресурсы нуждаются в в разных технических функциях и инструментах. Как правило, на платных тарифах хостинга у клиентов имеется возможность подключения баз данных и использования скриптов. Но такие функции требуются не всем сайтам. По этой причине надо учитывать свои потребности. В число главных технических функций хостинга входят:

веб-интерфейс для работы электронной почты;

предоставление техподдержки двадцать четыре часа в сутки;

неограниченный трафик;

поддержка скриптов и современных технологий;

поддержка самых распространенных CMS;

доступ к сайту по FTP;

обеспечение защиты серверов от DDoS-атак;

проверка электронной почты на спам, рекламные сообщения и вирусы;

бэкап.

Таким образом, при выборе хостинга надо учитывать целый ряд факторов. При этом важно подобрать оптимальное соотношение цены и качества предоставляемых услуг. Если соблазниться низкой стоимостью хостинг, то есть вероятность потратить свои деньги понапрасну.