Контекстная реклама – прямой путь в лидеры для Вашего бизнеса

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19 апреля : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Контекстная реклама – прямой путь в лидеры для Вашего бизнеса

19.03.2019 21:14

В наше время любому владельцу интернет-магазина, информационного портала, бизнеса стоит постоянно учитывать меняющиеся тенденции рынка и подбирать все более грамотные варианты рекламы. Сегодня не так важно, насколько качественный у Вас товар – намного более важно просто добраться до потенциального потребителя, а делается это благодаря грамотным рекламным кампаниям.

Все чаще можно встретить такую ситуацию, когда человек пытается предлагать большой ассортимент продукции, качественные вещи, выгодные условия для взаимодействия, но все это остается незамеченным и неоцененным из-за того, что вопрос рекламы был проигнорирован. Именно реклама в Сети позволяет радикально изменить ситуацию и повысить успех Вашего дела. И со всех типов рекламы, которые можно встретить на просторах Интернета, наибольшей популярностью пользуется контекстная реклама.

Что такое контекстная реклама и как это работает

Наверняка Вы не раз видели, как предлагается контекстная реклама в Одессе. Но кто и зачем ее покупает, да и что это вообще? Контекстной рекламой называется такая реклама, когда объявления для посетителей сайтов формируются в контексте тематики самих посещаемых ресурсов. То есть, если сайт посвящен садоводству, то на нем очень разумно предлагать объявления связанные именно с садоводством. Здесь у Вас охотнее закажут секатор, грабли или опрыскиватель, чем на популярном ITпортале, посетителей которого волнует криптовалюта и курсы по языкам программирования.

Понятно, что контекстная реклама приносит очень существенную пользу, так как доносит Ваши объявления и предложения непосредственно целевой аудитории. Такого эффекта нельзя добиться, к примеру, раздавая листовки на улице случайным прохожим.

Преимущества использования контекстной рекламы

Если Вы все еще сомневаетесь, стоит ли покупать себе рекламную кампанию рассматриваемого типа, то обязательно оцените такие преимущества контекстной рекламы:

  • Объявления будут формироваться исходя из интересов посетителей. А это уже существенно повышает шансы на успех в деле;
  • Рекламу можно сделать очень гармоничной, практически не выделяющейся от общего дизайна сайта, где она будет размещаться. Это повышает ее восприимчивость посетителями;
  • Благодаря SEOи PPCможно быстро попасть в ТОП выдачи на популярных поисковых ресурсах и легко обойти многих своих конкурентов.

Также стоит отметить, что такой тип рекламы достаточно недорогой. Если Вы желаете своему делу процветания – обязательно испытайте контекстную рекламу! Можете быть уверены, она быстро принесет своим плоды!

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