Консолидированная выручка Acer в феврале достигла 14,47 млрд тайваньских долларов

Тайбэй, Тайвань— 8 марта 2019 года корпорация Acer(TWSE: 2353) опубликовала информацию о размерах консолидированной выручки за февраль 2019 года, которая составила14,47 млрд. тайваньских долларов. Это на 5,2% ниже показателя прошлого года и на 13,1% — январского результата компании. Консолидированная выручка за период январь-февраль 2019 года достигла 31,13 млрд. тайваньских долларов, что на 3,1% ниже аналогичного периода 2018 года. Негативное влияние на эти показатели оказывает продолжающийся дефицит поставок процессоров.

Активная работа Acerв сегменте игровых устройств продолжает приносить свои плоды: выручка от продаж игровых линеек[1]компании в феврале выросла на 40,6% по сравнению с прошлогодними результатами, а за период январь-февраль 2019 года — на 35,9%. В продуктовых категориях мониторов и компьютерных аксессуаров, а также у дочерних предприятий Acer, включая AOPENIncorporatedи AcerCyberSecurityIncorporated, также наблюдался двузначный рост выручки в годовом исчислении.

Заседание Совета директоров Acerв первом квартале 2019 года пройдёт 20 марта. В ходе заседания будут рассмотрены и утверждены финансовые результаты за прошедший фискальный год и финансовая отчётность за 4-й квартал 2018 года.

[1]Игровая линейка Acerвключает ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы.