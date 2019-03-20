Консолидированная выручка Acer в феврале достигла 14,47 млрд тайваньских долларов

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.32 EUR/RUB: 73 BTC/USD: 4069.65

20 апреля : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Консолидированная выручка Acer в феврале достигла 14,47 млрд тайваньских долларов

20.03.2019 12:34

SONY DSC

Тайбэй, Тайвань— 8 марта 2019 года корпорация Acer(TWSE: 2353) опубликовала информацию о размерах консолидированной выручки за февраль 2019 года, которая составила14,47 млрд. тайваньских долларов. Это на 5,2% ниже показателя прошлого года и на 13,1% — январского результата компании. Консолидированная выручка за период январь-февраль 2019 года достигла 31,13 млрд. тайваньских долларов, что на 3,1% ниже аналогичного периода 2018 года. Негативное влияние на эти показатели оказывает продолжающийся дефицит поставок процессоров.

Активная работа Acerв сегменте игровых устройств продолжает приносить свои плоды: выручка от продаж игровых линеек[1]компании в феврале выросла на 40,6% по сравнению с прошлогодними результатами, а за период январь-февраль 2019 года — на 35,9%. В продуктовых категориях мониторов и компьютерных аксессуаров, а также у дочерних предприятий Acer, включая AOPENIncorporatedи AcerCyberSecurityIncorporated, также наблюдался двузначный рост выручки в годовом исчислении.

Заседание Совета директоров Acerв первом квартале 2019 года пройдёт 20 марта. В ходе заседания будут рассмотрены и утверждены финансовые результаты за прошедший фискальный год и финансовая отчётность за 4-й квартал 2018 года.

[1]Игровая линейка Acerвключает ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги