Компьютерные технологии в медицине

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24 октября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Компьютерные технологии в медицине

24.09.2019 21:11

Сегодня сложно представить себе медицину без компьютерной техники и подобных приспособлений. Они являются важными частями различных медицинских направлений. Благодаря компьютеризации, существенно увеличилось количество и скорость исследований и осмотров. Такие приборы активно используется в пластической хирургии. Чтобы сделать маммопластику, также не обойтись без помощи компьютерной техники.

Технический прогресс идёт в ногу с медициной. Потому что все новейшие разработки сразу же здесь находят применение. Наибольшую помощь компьютерные приспособления оказали в постановке диагнозов. При этом полученные результаты обследований мгновенно проходят обработку, что позволяет выявлять результаты анализа. Буквально за считанные минуты получить полные информацию о диагнозе.

Конечно, решение принимать врачу, но использование компьютера существенно сокращает время, требуемое для принятия решения, а ведь от этого может зависеть жизнь человека. В медучреждениях современного образца врачами давно используются компьютеры. Таким образом, вся информация о пациенте и многие другие сведения находятся в памяти машины и могут быть извлечены за считанные секунды.

Теперь врачи могут больше уделить времени своим непосредственным обязанностям, а не заполнению бумажек. Также производительные машины помогают докторам с максимальной эффективностью проводить профилактические осмотры.

Компьютерные сети нашли широкое применение при обмене данными информацией о наличии донорских органах для пациентов, нуждающихся в трансплантации. Ещё «умные» машины выступают в качестве идеального атрибута для обучения клинического персонала. Они замещают больного, указывая симптомы, по которым ассистент должен определить диагноз и выписать лечебные препараты.

Помощью компьютерной техники сложно переоценить в работе эпидемиологических служб. Такие организации используют данные приборы для формирования эпидемиологических карт, отражающих ситуацию с направлением и распространением эпидемий.

Компьютеры применяются при лабораторных исследованиях. Стоматология также не обходится без компьютерных технологий. Практически каждая клиника оснащается персональными ПК, цифровыми рентгенографами и другими машинами.

Томография является ярким примером использования новейших разработок. Без мощных компьютерных устройств такой метод не мог бы существовать.

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