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15 декабря : пятница

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Какую клининговую компанию выбрать

15.11.2019 14:33

На Западе клининговые службы начали свою деятельность более века назад. В России свои услуги профессиональные компании по уборке помещений стали предлагать только в 90-х годах. За прошедшее время все больше руководителей организаций предпочитают доверять вопросы поддержания чистоты профессионалам. Специализированная клининговая компания предоставит рабочие силы, оборудование, инвентарь и чистящие средства, необходимые для быстрой и качественной уборки.

Как выбрать клининговую компанию

На российском рынке клининга работает множество компаний. С какой из них сотрудничество будет максимально плодотворным? Чтобы сделать правильный выбор, следует обращать на несколько критериев.

Имидж. Каждая фирма, которая рассчитывает на длительное нахождение на рынке, заботится о собственном имидже. Для этого создается сайт с удобным интерфейсом, проводится рекламная кампания в интернет-пространстве и прессе, разрабатывается линия поведения и общения с клиентами, которая поддерживается на протяжении всей жизни клининговой компании.

Отзывы клиентов. Перед тем, как подписывать договор с выбранной фирмой, стоит ознакомиться, кто уже воспользовался ее клининговыми услугами. В интернете обязательно должны присутствовать отзывы клиентов. Если это известные всем торговые предприятия, офисы, фирмы, то качество поддержания чистоты будет на высоте.

Стоимость услуг. Профессиональная компания по уборке помещений в своем арсенале имеет специализированное дорогостоящее оборудование, высококачественные химические средства. Все это требуется, чтобы быстро и качественно убирать большие площади. Естественно, для этого необходимы вложения, которые необходимо окупить. Заниженная стоимость в прайсе может свидетельствовать только об одном – низкое качество обслуживания. Перед тем, как обозначить итоговую стоимость работ, на объект выезжают клининговые специалисты. Они осматривают и обозначают фронт действий.

Выбор профессионала в Санкт-Петербурге – АртКлин

На клининговом рынке в Санкт-Петербурге свои услуги предлагает компания «АртКлин». Она прошла аккредитацию и внесена в реестр частных агентств занятости.

Среди клиентов, которые уже выбрали клининговые услуги по уборке помещений, известные торговые представительства (Пятерочка, Эльдорадо, Спортмастер), концертные залы, кинотеатры (Синема-парк, КАРО-фильм), банки (ВТБ24). Специалисты бережно относятся к имуществу клиентов и прилагают максимум усилий для сохранности конфиденциальной информации.

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