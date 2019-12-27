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Какими бывают шаровые краны?

27.12.2019 23:10

В трубопроводах различного назначения, применяемых для транспортировки всевозможных жидких и газообразных веществ, важнейшими элементами являются шаровые краны. Данные изделия сферической формы выполняют роль регулирующих внутренних частей запорной арматуры. Они повсюду используются как во внутридомовых, так и в общегородских коммуникациях.

Критерии выбора шаровых кранов

Любой каталог шаровых кранов содержит обширную номенклатуру разнообразных моделей данного типа запорной арматуры, поэтому сделать правильный выбор самого подходящего изделия среди них непросто. Чтобы эффективно решить эту проблему, нужно руководствоваться несколькими ключевыми критериями, приведенными ниже:

  • Материал, использованный для изготовления сферы-затвора. У высококачественных изделий данная часть сделана из латуни и имеет дорогостоящее напыление из никеля или хрома.
  • Материал, использованный для изготовления корпуса. Изделия высокого качества имеют корпус, изготовленный из латуни.
  • Предельное рабочее давление. Данный параметр подбирается с учетом особенностей трубопровода, на котором планируется установить шаровой кран.

Разновидности шаровых кранов

Число всевозможных моделей шаровых кранов весьма велико. Шаровые краны от производителя «ПромКомплектЦентр» группируются по разным признакам. На основании диаметра проходного отверстия эти изделия классифицируются на следующие типы:

  • Полнопроходные. Находящееся в шароподобном затворе такой конструкции отверстие круглой формы имеет почти тот же диаметр, что и диаметр трубопровода, где она монтируется. Эти шаровые краны обычно устанавливаются в бытовых трубопроводах, расположенных в жилых зданиях.
  • Стандартнопроходные. Расположенное в шароподобном затворе такого крана отверстие круглой формы имеет диаметр, несколько уступающий по размерам внутреннему диаметру трубопровода, где его устанавливают. Разница составляет один типоразмер.
  • Неполнопроходные. Расположенное в шарообразном затворе данного изделия отверстие круглой формы имеет значительно меньший диаметр, чем диаметр трубопровода. Данный тип запорной арматуры используют на коммуникациях, где предусмотрена возможность ограничивать напор вещества, транспортируемого по трубам.

Помимо вышеуказанных характеристик шаровых кранов, при их покупке нужно изучить содержание прилагаемых сертификатов соответствия. Крайне важно, чтобы ввезенные из-за рубежа изделия были адаптированы под достаточно жесткие условия их использования в России, в противном случае продолжительность их эксплуатации окажется небольшой.

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