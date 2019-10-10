Каким должен быть правильный стол для работы за компьютером?

Продолжительная работа за компьютером связана со значительными рисками для здоровья. Чтобы минимизировать их, очень важно правильно подобрать компьютерный стол.

Основные критерии выбора

Чтобы правильно выбрать стол для работы за компьютером, нужно учитывать ряд важнейших критериев, в том числе:

Предназначение. Если стол будет преимущественно использоваться для компьютерных игр, то он должен обладать повышенной функциональностью. Если же он рассчитан на обучение школьника, то преимуществами будут большая столешница и наличие выдвигающихся ящиков, в которых можно хранить учебники и тетради.

Габариты. Если на компьютерном столе будет стоять монитор, а не ноутбук, то столешница должна иметь глубину не менее 80 см. Оптимальная длина стола равна приблизительно 120 см, высота – примерно 80 см.

Форма. Габариты прямого стола могут быть любыми. Угловой стол помещается в углу, обычно в маленьких квартирах. Самой большой вместительностью характеризуется U-подобный стол, имеющий три рабочие поверхности.

Полка, предназначенная для системного блока. Чтобы не допустить перегрев компьютера, она должна эффективно вентилироваться. Повышенный комфорт обеспечивают столы с отсеком для системного блока на колесиках.

Материал изготовления

Для изготовления компьютерных столов используется целый ряд материалов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Пластик. Компьютерные столы из пластмассы получили широкое распространение благодаря своей дешевизне и небольшому весу. При наличии сертификата качества на пластик срок эксплуатации компьютерного стола из этого материала составит не менее пяти лет, что не очень много. Пластик плохо защищен от механических повреждений.

Древесина. Компьютерные столы из этого материала характеризуются высокой прочностью, надежностью и безопасностью. Однако стоят они немало. При отсутствии достаточных финансовых средств можно приобрести стол из МДФ или ДСП, качество которого несколько ниже, зато стоимость является более доступной.

Стекло. Главное преимущество компьютерного стола из этого материала заключается в высоких эстетических свойствах. Однако он требует особого ухода и не обеспечивает достаточного уровня безопасности.

Таким образом, количество требований к компьютерному столу достаточно велико. При выборе данного предмета мебели надо учитывать рекомендации специалистов, но при этом основное внимание следует уделять соответствию стола своим потребностям.