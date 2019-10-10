Каким должен быть правильный стол для работы за компьютером?

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11 ноября : пятница

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Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Каким должен быть правильный стол для работы за компьютером?

11.10.2019 01:59

Продолжительная работа за компьютером связана со значительными рисками для здоровья. Чтобы минимизировать их, очень важно правильно подобрать компьютерный стол.

Основные критерии выбора

Чтобы правильно выбрать стол для работы за компьютером, нужно учитывать ряд важнейших критериев, в том числе:

  • Предназначение. Если стол будет преимущественно использоваться для компьютерных игр, то он должен обладать повышенной функциональностью. Если же он рассчитан на обучение школьника, то преимуществами будут большая столешница и наличие выдвигающихся ящиков, в которых можно хранить учебники и тетради.
  • Габариты. Если на компьютерном столе будет стоять монитор, а не ноутбук, то столешница должна иметь глубину не менее 80 см. Оптимальная длина стола равна приблизительно 120 см, высота – примерно 80 см.
  • Форма. Габариты прямого стола могут быть любыми. Угловой стол помещается в углу, обычно в маленьких квартирах. Самой большой вместительностью характеризуется U-подобный стол, имеющий три рабочие поверхности.
  • Полка, предназначенная для системного блока. Чтобы не допустить перегрев компьютера, она должна эффективно вентилироваться. Повышенный комфорт обеспечивают столы с отсеком для системного блока на колесиках.

Материал изготовления

Для изготовления компьютерных столов используется целый ряд материалов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

  • Пластик. Компьютерные столы из пластмассы получили широкое распространение благодаря своей дешевизне и небольшому весу. При наличии сертификата качества на пластик срок эксплуатации компьютерного стола из этого материала составит не менее пяти лет, что не очень много. Пластик плохо защищен от механических повреждений.
  • Древесина. Компьютерные столы из этого материала характеризуются высокой прочностью, надежностью и безопасностью. Однако стоят они немало. При отсутствии достаточных финансовых средств можно приобрести стол из МДФ или ДСП, качество которого несколько ниже, зато стоимость является более доступной.
  • Стекло. Главное преимущество компьютерного стола из этого материала заключается в высоких эстетических свойствах. Однако он требует особого ухода и не обеспечивает достаточного уровня безопасности.

Таким образом, количество требований к компьютерному столу достаточно велико. При выборе данного предмета мебели надо учитывать рекомендации специалистов, но при этом основное внимание следует уделять соответствию стола своим потребностям.

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