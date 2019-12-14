Как выбрать кредит и не переплатить много?

Чтобы решить свои денежные проблемы, граждане используют возможности, предоставляемые финансовыми учреждениями. Спрос на эти услуги высок, а потому и количество предложений велико. Для выбора самого выгодного кредита надо руководствоваться рядом критериев, приведенных ниже.

Ключевые критерии выбора кредита на выгодных условиях

Перед принятием решения о выборе одного из множества кредитных предложений нужно внимательно изучить те условия, на которых финансовые учреждения предоставляют займы. Для этого можно рассчитать оптимальный кредит на сайте https://www.sravni.ru/. К важнейшим критериям выбора выгодного кредита относятся:

Продолжительность рассмотрения заявки. При наличии потребности в срочном получении заемных денежных средств предпочтение следует отдать тому кредитору, который сообщит о своем решении максимально быстро.

Размер процентной ставки. Перед подачей заявки надо сопоставить стоимость кредитов, выдаваемых разными финансовыми организациями. Чем ниже процентная ставка по кредиту, тем меньшие расходы придется нести заемщику после его получения. Однако надо учитывать, что обычно кредиты под низкие проценты выдаются дольше и только после предоставления заемщиком дополнительных документов.

Пакет необходимых документов. Чем больше справок требуется собрать заемщику, тем дольше и труднее ему взять кредит.

Главные правила подписания кредитного договора

Процедура выбора финансового учреждения для получения кредита довольно сложна. На рынке представлено множество предложений, и часто за броскими рекламными лозунгами скрываются дополнительные комиссионные сборы и платежи, которые становятся неприятным сюрпризом для заемщика уже после подписания договора. Чтобы снизить вероятность таких неожиданностей, перед подписанием договора с финансовым учреждением нужно сделать следующее:

Внимательно прочитать текст договора от начала до конца. Особое внимание надо обратить на текст, написанный мелким шрифтом. Как правило, в нем содержатся важные сведения о комиссионных сборах, выплатах и т. п.

Убедиться в отсутствии ошибок в договоре. Необходимо учитывать, что при составлении данного документа может сыграть свою роль «человеческий фактор»;

Обратить повышенное внимание на условия договора, включая сумму кредита, срок его погашения, полную стоимость услуг с учетом процентных платежей и дополнительных сборов, возможность и условия возврата кредита раньше предусмотренного договором срока.

Тщательно изучить штрафные санкции, накладываемые на заемщика в случае несоблюдения им условий, предусмотренных кредитным договором.

Возможность получить кредит имеется практически у любого человека. Однако перед подачей заявки необходимо адекватно оценить собственные финансовые возможности и убедиться в том, что они позволяют вовремя выплачивать проценты и вернуть долг по истечении срока действия кредитного договора.