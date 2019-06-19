Как выбрать камеру видеонаблюдения

Видеонаблюдение — комплексная система, которая обеспечивает безопасность на объекте благодаря передаче изображения в реальном времени. Вопреки распространённому мнению, она состоит не только из видеокамер, но и из множества других элементов — регистраторов, специальных серверов, носителей для записи информации и мониторов, на которых можно всё это посмотреть. Однако наиболее важной частью всё же является именно камера, ведь она воспринимает и записывает видеосигнал. И именно от её характеристик в первую очередь зависит качество изображения, а также безопасность территории от злоумышленников.

Стоит помнить, что выбор IP-камеры осуществляется в зависимости от условий, в которых она будет эксплуатироваться. В одном случае пригодится купольная камера, в другом — простое устройство без дополнительной защиты, а в третьем их нужно будет оснастить дополнительными датчиками движения и сигнализацией. Поэтому стоит заранее оценить, с какими проблемами может столкнуться охраняемый участок и разобраться, что под него идеально подходит.

Корпус

Прежде всего стоит обратить внимание на оболочку, в которой находится вся электронная начинка камеры. Различают:

миниатюрные. Их преимущества — небольшой размер и низкая стоимость, поэтому они подходят для работы внутри помещений — например, в офисах или дома. Такие устройства достаточно распространённые и являются бюджетным вариантом для пользователей без особых требований;

купольные. В отличие от привычных видеокамер, они представляют собой вращающуюся головку с объективом, накрытую сверху прочным прозрачным куполом. Таким образом её можно направлять в любую сторону, расширяя охват территории наблюдения. Такой тип чаще всего встречается в банковских учреждениях, поскольку он также защищён от физических повреждений;

корпусные. Они дополнительно защищены чехлом, который позволяет работать снаружи при любых погодных условиях. Он герметичен не пропускает воду, пыль и грязь, а также сопротивляется перепаду температур и сильному ветру;

поворотно-наклонные. Обладают возможностью поворачиваться вдоль заданной плоскости — вверх-вниз или влево-вправо. Делать это можно как вручную, так и посредством программы, заменяя сразу несколько IP-камер.

Выбирать корпус стоит прежде всего ориентируясь на нагрузки, которые он будет испытывать, а также на собственную эстетику.

Антивандальность

Наиболее простым способом вывести камеру из строя будет попросту разбить её или вырвать из крепления. Поэтому для предотвращения таких проблем со стороны злоумышленников существует специальная антивандальная защита. Она изготавливается из особых материалов, способных выдержать сильные повреждения без вреда для электроники. Также уделяется внимание укреплению кронштейна, чтобы IP-камеру нельзя было вырвать из стены. Кабели в таких случаях прячутся внутри, чтобы их нельзя было перерезать.

Такое оборудование незаменимо на важных объектах с высоким уровнем риска — в банковских заведениях около банкоматов, в торговых центрах, гостиницах и так далее.

Разрешение

Важным, однако не основополагающим фактором выбора камеры является её разрешение. Это связано с тем, что такой параметр далеко не всегда влияет на чёткость картинки — вину за некачественное изображение может понести слабый обработчик сигналов, либо плохой объектив.

По этой причине следует гнаться не за большим разрешением, а подобрать идеальное сочетание его с остальными компонентами системы видеонаблюдения. Только в этом случае вы получите систему, идеально сбалансированную как по эффективности, так и по стоимости. А узнать о новых достижениях в области съёмки можно по ссылке http://www.astera.ru/news/v-evrope-polnokadrovaya-kamera-leica-q2-budet-stoit-4790-evro/

Ночной режим

Чтобы предотвратить проникновение преступников на объект, необходимо вести круглосуточное наблюдение. Ночью радиус покрытия значительно снижается из-за темноты, поэтому необходимо оснастить систему специальной ИК-подсветкой. Она никак не выделяется со стороны, однако повышает эффективность камеры при любом уровне освещения.

Такое дополнение находит своё применение в видеокамерах вдоль дорог, в ночных клубах, на складах и стройплощадках. Вместе с датчиком движения ИК-подсветка помогает быстро засекать нарушителей и сигнализировать охраннику, либо включать сигнализацию.

Светочувствительность

Несмотря на важность этого параметра, достаточно сложно выбрать камеру с идеальной светочувствительностью. Это связано с отсутствием единого стандарта среди производителей, а также маркировки — каждый указывает своё значение, которое не имеет отношения к конкурентам. Поэтому выбирать следует, ориентируясь на матрицу. Как правило, видеокамеры, укомплектованные CCD-матрицей, показывают лучше, чем CMOS.

Впрочем, лучшим советом будет попробовать камеру в условиях различной освещённости. Только так вы сможете выяснить её светочувствительность и то, насколько она подходит под ваши нужды.