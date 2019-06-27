Как выбрать качественные расходные материалы для 3D принтера

На качестве материала для 3D принтера экономить нежелательно. От исходника зависят качественные характеристики будущей модели и работоспособность техники.

К числу наиболее распространённых проблем можно отнести:

отдельные цвета печатаются хуже;

материал не липнет к столу;

сопло постоянно забивается и необходимо тратить время на дополнительные манипуляции;

«гуляет» диаметр;

материал пузырится.

Как избежать описанных выше проблем? Необходимо покупать материал у проверенных поставщиков. Найти их можно на 3dvision.su. Желательно использовать пробники. В этом случае удастся на практике понять, насколько качество сырья соответствует потребности.

Отдельные производители применяют вторичное сырье, что недопустимо, либо используют дешёвые красители. Желательно приобретать сертифицированную продукцию и проверять репутацию фирмы.

Качественный материал изготавливается практически без допусков. В ином случае засорения сопла не избежать. Они изготовлены под определённый размер. Погрешность может негативно отразиться на скорости работы принтера.

Очень важно чтобы материал, который поступает в экструдер, был качественным. Пластик должен быть чистым и без сторонних включений. Речь тут идёт о песке, бумаге, древесной стружке и металлических опилках.

В пластике не должно быть воздуха. В ином случае, пузырьки нагреваются до высоких температур, расширяются, после чего взрываются на выходе из сопла. В итоге в 3D модели могут возникнуть пустоты. Если слышны характерные хлопки, то желательно заменить материал и поставщика заодно. Проверить пластик на наличие пузырьков можно и до момента попадания материала в принтер. Его просто нужно разорвать руками.

Чем качественней пластик, тем больше в нём краски. Хороший материал может похвастаться насыщенностью оттенка. В этом случае краска не смоется, а прозрачные слои не испортят модель своим присутствием. Кляксы на её теле вряд ли придадут готовому изделию привлекательности.

При покупке пластика обратите внимание на равномерность его распределения. Качественные нити не должны иметь с этим проблем. Будьте внимательны и требовательны в процессе выбора сырья, иначе результат может не оправдать ожидания. Покупки совершайте на 3dvision.su. Экономия может привести к поломке оборудования. Стоит ли напоминать, что стоимость последнего значительная.