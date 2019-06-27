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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

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Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

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Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

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Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Как выбрать качественные расходные материалы для 3D принтера

27.06.2019 22:39

На качестве материала для 3D принтера экономить нежелательно. От исходника зависят качественные характеристики будущей модели и работоспособность техники.

К числу наиболее распространённых проблем можно отнести:

  • отдельные цвета печатаются хуже;
  • материал не липнет к столу;
  • сопло постоянно забивается и необходимо тратить время на дополнительные манипуляции;
  • «гуляет» диаметр;
  • материал пузырится.

Как избежать описанных выше проблем? Необходимо покупать материал у проверенных поставщиков. Найти их можно на 3dvision.su. Желательно использовать пробники. В этом случае удастся на практике понять, насколько качество сырья соответствует потребности.

Отдельные производители применяют вторичное сырье, что недопустимо, либо используют дешёвые красители. Желательно приобретать сертифицированную продукцию и проверять репутацию фирмы.

Качественный материал изготавливается практически без допусков. В ином случае засорения сопла не избежать. Они изготовлены под определённый размер. Погрешность может негативно отразиться на скорости работы принтера.

Очень важно чтобы материал, который поступает в экструдер, был качественным. Пластик должен быть чистым и без сторонних включений. Речь тут идёт о песке, бумаге, древесной стружке и металлических опилках.

В пластике не должно быть воздуха. В ином случае, пузырьки нагреваются до высоких температур, расширяются, после чего взрываются на выходе из сопла. В итоге в 3D модели могут возникнуть пустоты. Если слышны характерные хлопки, то желательно заменить материал и поставщика заодно. Проверить пластик на наличие пузырьков можно и до момента попадания материала в принтер. Его просто нужно разорвать руками.

Чем качественней пластик, тем больше в нём краски. Хороший материал может похвастаться насыщенностью оттенка. В этом случае краска не смоется, а прозрачные слои не испортят модель своим присутствием. Кляксы на её теле вряд ли придадут готовому изделию привлекательности.

При покупке пластика обратите внимание на равномерность его распределения. Качественные нити не должны иметь с этим проблем. Будьте внимательны и требовательны в процессе выбора сырья, иначе результат может не оправдать ожидания. Покупки совершайте на 3dvision.su. Экономия может привести к поломке оборудования. Стоит ли напоминать, что стоимость последнего значительная.

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