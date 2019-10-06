Как восстановить удаленные данные?

Современные технологи с каждым днём заменяют привычные нам бытовые вещи. Сейчас редко можно встретить человека, который стирает вручную, записывает что-то в блокнот, фотографирует на плёнку и т. д. Новые гаджеты такие, как смартфоны, планшеты, ноутбуки хранят миллионы фотографий, видеозаписей, документов и других важных нам файлов. Но задумывались вы когда-то, что произойдёт что-то не ладное и годы таких накоплений, дорогой и важной информации можно лишиться в один миг? Что тогда, куда идти, к кому обращаться, как всё вернуть?

На этот вопрос мы сможем дать полноценный ответ, но прежде расскажем о причинах, которые приводят к несанкционированному удалению информации.

Первая причина — это поломка, устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент. Зависание системы. Иногда бывает так, что ноутбук совсем не реагирует на любые нажатия. Если в такой момент происходил процесс копирования информации или перенос файлов с одной папки в другую, вероятней всего зависание не сохранит этот процесс. Вирусная атака. Заходя в глобальную сеть интернета мы подвергаем риску своё устройство. Есть программы, которые защищают от большинства вирусов, но даже такие программы не гарантируют на сто процентов защиту от вредоносных атак. Ошибочные действия пользователя. Часто мы сами совершаем ошибке в работе или доверяем устройство тем, кто без нашего присмотра по ошибке нажимает не туда. Особенно это касается детей, которые просятся поиграть или посмотреть мультики.

Любая ситуация поправима, не отчаивайтесь если такое произошло с вами.

Восстановить любую удалённую информацию поможет бесплатное программное обеспечение EaseUS Data Recovery Wizard. С её помощью можно воспользовавшись более 1000 видов и типов файлов, среди которых есть: графика, видео, аудио, документы, электронная почта, файловые архивы и многое другое. Программа подходит для использования на компьютере, ноутбуке и лэптопе на базе операционной системы Windows, а также MacOS. Запустив ПО одном из трёх устройств, можно вернуть удалённые данные и на портативных гаджетах: цифровой фото и видеокамере, жёстком диске, SSD, карте памяти, флеш-карте, диктофоне и т. д. Для подключения используйте привычный USB-кабель.

Процесс восстановления проходит в 3 этапа: поиск, сканирование и непосредственно восстановление удалённого файла.

Пользователя отмечают простой интерфейс и быструю работу приложения. Каждый этап простой и проходит автоматизировано, есть сортировка и удобная функция предварительного просмотра. Бесплатная версия Data Recovery Wizard позволяет восстановить до 2 Гб утерянной информации. При скачивании вы получаете 500 Мб и после дополнительно 1,5 Гб памяти за размещение ссылки на продукт у себя в социальных сетях. Для более масштабной работы есть лицензированные бесплатные программы от EaseUS — Data Recovery Wizard Pro и Data Recovery Wizzard Technician. Почитать больше информации о преимуществах каждой, а также скачать бесплатный мастер для восстановления данных можно перейдя на официальный сайт разработчика.