Как восстановить удаленные данные?

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.03 EUR/RUB: 71.35 BTC/USD: 7981.99

7 ноября : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Как восстановить удаленные данные?

06.10.2019 21:37

Современные технологи с каждым днём заменяют привычные нам бытовые вещи. Сейчас редко можно встретить человека, который стирает вручную, записывает что-то в блокнот, фотографирует на плёнку и т. д. Новые гаджеты такие, как смартфоны, планшеты, ноутбуки хранят миллионы фотографий, видеозаписей, документов и других важных нам файлов. Но задумывались вы когда-то, что произойдёт что-то не ладное и годы таких накоплений, дорогой и важной информации можно лишиться в один миг? Что тогда, куда идти, к кому обращаться, как всё вернуть?

На этот вопрос мы сможем дать полноценный ответ, но прежде расскажем о причинах, которые приводят к несанкционированному удалению информации.

  1. Первая причина — это поломка, устройство может выйти из строя в самый неподходящий момент.
  2. Зависание системы. Иногда бывает так, что ноутбук совсем не реагирует на любые нажатия. Если в такой момент происходил процесс копирования информации или перенос файлов с одной папки в другую, вероятней всего зависание не сохранит этот процесс.
  3. Вирусная атака. Заходя в глобальную сеть интернета мы подвергаем риску своё устройство. Есть программы, которые защищают от большинства вирусов, но даже такие программы не гарантируют на сто процентов защиту от вредоносных атак.
  4. Ошибочные действия пользователя. Часто мы сами совершаем ошибке в работе или доверяем устройство тем, кто без нашего присмотра по ошибке нажимает не туда. Особенно это касается детей, которые просятся поиграть или посмотреть мультики.

Любая ситуация поправима, не отчаивайтесь если такое произошло с вами.

Восстановить любую удалённую информацию поможет бесплатное программное обеспечение EaseUS Data Recovery Wizard. С её помощью можно воспользовавшись более 1000 видов и типов файлов, среди которых есть: графика, видео, аудио, документы, электронная почта, файловые архивы и многое другое. Программа подходит для использования на компьютере, ноутбуке и лэптопе на базе операционной системы Windows, а также MacOS. Запустив ПО одном из трёх устройств, можно вернуть удалённые данные и на портативных гаджетах: цифровой фото и видеокамере, жёстком диске, SSD, карте памяти, флеш-карте, диктофоне и т. д. Для подключения используйте привычный USB-кабель.

Процесс восстановления проходит в 3 этапа: поиск, сканирование и непосредственно восстановление удалённого файла.

Пользователя отмечают простой интерфейс и быструю работу приложения. Каждый этап простой и проходит автоматизировано, есть сортировка и удобная функция предварительного просмотра. Бесплатная версия Data Recovery Wizard позволяет восстановить до 2 Гб утерянной информации. При скачивании вы получаете 500 Мб и после дополнительно 1,5 Гб памяти за размещение ссылки на продукт у себя в социальных сетях. Для более масштабной работы есть лицензированные бесплатные программы от EaseUS — Data Recovery Wizard Pro и Data Recovery Wizzard Technician. Почитать больше информации о преимуществах каждой, а также скачать бесплатный мастер для восстановления данных можно перейдя на официальный сайт разработчика.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги