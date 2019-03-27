Как устроены быстрые перевозки всеми видами транспорта в условиях Севера

Как устроены быстрые перевозки всеми видами транспорта в условиях Севера27.03.2019 12:18
Перевозки грузов в условиях северного климата сопряжены с особыми трудностями. Современная транспортно-экспедиционная компания успешно справляется с проблемами и заслуживает только благодарственные отзывы от клиентов. Она осуществляет свою деятельность на территории России, стран СНГ и Европы, и это позволяет работать с заказчиками без посредников.
Надежные грузоперевозки в северном регионе
Большие расстояния, отсутствие дорог, постоянно меняющиеся погодные условия заставляют в каждом конкретном случае разрабатывать оптимальный маршрут. Используются все виды доставки:
- воздушным путем;
- по железной дороге;
- автомобильным транспортом;
- на речных и морских судах;
- перемещение по зимнику.
Последний способ связан с большим риском, поэтому здесь применяется только надежная специализированная техника: вездеходы, грузовики с повышенной проходимостью, вертолеты.
Опытные специалисты, хорошо знакомые с местной спецификой, осуществляют контроль и сопровождение отправляемого имущества по всему пути следования. Заказчик избавлен от необходимости собирать и оформлять нужные документы, эта процедура выполняется сотрудниками предприятия. Оказывается полный комплекс услуг по загрузке и разгрузке товаров, их складированию и хранению.
На сайте drnord.ru предлагается один из самых востребованных способов транспортировки грузов на большое расстояние – контейнерные перевозки. Они популярны благодаря своей универсальности, позволяющей отправлять любую продукцию. Готовые складские модули обеспечивают сохранность содержимого и его изоляцию от внешнего воздействия при разных способах перевозки и хранения, даже на открытых площадках. Стандартизация емкостей по массе и размерам снижает затраты на их погрузку и крепление, упрощает мультимодальные перевозки.
Доставка грузов любого типа
Стопроцентная гарантия распространяется на все виды багажа:
- сборные отправления;
- товары, требующие температурного режима;
- скоропортящиеся продукты;
- крупногабаритные и тяжеловесные конструкции;
- малогабаритные предметы;
- опасные вещества;
- почта, корреспонденция, документы.
Чаще всего перевозятся автомобили, строительные материалы, комплектующие, продукты питания, металлопрокат, пиломатериалы, промышленное оборудование, электроника, бытовые приборы. В каждом случае транспорт подбирается индивидуально в зависимости от особенностей отправляемой продукции. При необходимости срочной доставки используется воздушное сообщение.
Просмотры: