Как устроены быстрые перевозки всеми видами транспорта в условиях Севера

Перевозки грузов в условиях северного климата сопряжены с особыми трудностями. Современная транспортно-экспедиционная компания успешно справляется с проблемами и заслуживает только благодарственные отзывы от клиентов. Она осуществляет свою деятельность на территории России, стран СНГ и Европы, и это позволяет работать с заказчиками без посредников.

Надежные грузоперевозки в северном регионе

Большие расстояния, отсутствие дорог, постоянно меняющиеся погодные условия заставляют в каждом конкретном случае разрабатывать оптимальный маршрут. Используются все виды доставки:



воздушным путем;



по железной дороге;



автомобильным транспортом;



на речных и морских судах;



перемещение по зимнику.



Последний способ связан с большим риском, поэтому здесь применяется только надежная специализированная техника: вездеходы, грузовики с повышенной проходимостью, вертолеты.

Опытные специалисты, хорошо знакомые с местной спецификой, осуществляют контроль и сопровождение отправляемого имущества по всему пути следования. Заказчик избавлен от необходимости собирать и оформлять нужные документы, эта процедура выполняется сотрудниками предприятия. Оказывается полный комплекс услуг по загрузке и разгрузке товаров, их складированию и хранению.

На сайте drnord.ru предлагается один из самых востребованных способов транспортировки грузов на большое расстояние – контейнерные перевозки. Они популярны благодаря своей универсальности, позволяющей отправлять любую продукцию. Готовые складские модули обеспечивают сохранность содержимого и его изоляцию от внешнего воздействия при разных способах перевозки и хранения, даже на открытых площадках. Стандартизация емкостей по массе и размерам снижает затраты на их погрузку и крепление, упрощает мультимодальные перевозки.

Доставка грузов любого типа

Стопроцентная гарантия распространяется на все виды багажа:



сборные отправления;



товары, требующие температурного режима;



скоропортящиеся продукты;



крупногабаритные и тяжеловесные конструкции;



малогабаритные предметы;



опасные вещества;



почта, корреспонденция, документы.



Чаще всего перевозятся автомобили, строительные материалы, комплектующие, продукты питания, металлопрокат, пиломатериалы, промышленное оборудование, электроника, бытовые приборы. В каждом случае транспорт подбирается индивидуально в зависимости от особенностей отправляемой продукции. При необходимости срочной доставки используется воздушное сообщение.