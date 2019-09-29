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Как усилить сотовую связь в офисе

29.09.2019 22:33

Хороший сигнал сотовой сети в офисе – это необходимость для работы, ведь всегда нужно быть на связи. Бывает так, что радиоволны слабые или часто пропадают. В некоторых помещениях мобильного покрытия нет совсем.

Почему в офисе возникают проблемы с сотовой связью?

  • Особенности помещения: толстые бетонные стены и металлические элементы в каркасе здания не пропускают сигналы. Если офис расположен на цокольном этаже или в подвальном помещении, это тоже не дает радиоволнам доступа внутрь.
  • Рельеф местности может препятствовать движению сигналов – на пути волн могут быть горные породы, через которые они не могут пройти или здание находится в низине и не попадает в диапазон их действия.
  • Вышка мобильного оператора находится далеко от офиса.

Что требуется для решения проблемы?

Для того, чтобы обеспечить покрытие сети и сделать его качественным и стабильным, используют усилитель или репитер. Это аппарат, который взаимодействуют с антеннами и вышкой мобильного оператора, увеличивает мощность сигнала и выдает его усиленным. Некоторые элементы устанавливаются снаружи помещения, а некоторые внутри.

Виды ретрансляторов:

  • Аппараты для усиления только GSM-сигнала или с поддержкой 3G и 4G;
  • Репитеры, работающие на одной определенной частоте или на нескольких;
  • Модели отличаются принципом работы — бывают абонентские, оптические, полосовые и канальные типы.

Как работает система усиления сотовой связи?

Репитер принимает по кабелю сигнал от сотовой вышки через антенну, размещенную за пределами помещения, усиливает его, и по проводу направляет его на антенны, расположенные в офисе, которые распределяют волны по объекту.

Что нужно учитывать при установке системы:

  • Перед тем, как выбирать аппаратуру, потребуется измерить площадь объекта и узнать, на какой частоте работают мобильные операторы.
  • Выбрать усилитель, соответствующий потребностям офиса. Он должен принимать нужный диапазон сигнала, обладать мощностью, соответствующей площади, которой требуется покрытие.
  • Важно правильно подобрать все элементы комплекта – антенны, разветвители, усиливающий аппарат и кабель. На выбор провода нужно обратить особое внимание: телевизионный не подойдет – нужен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Он устроен так, что согласуется с репитером и потери силы волн при движении по нему будут минимальными.
  • Следует определить место для установки внешней антенны так, чтобы она одинаково хорошо принимала данные всех операторов, но при этом на нее не должен попадать сигнал с внутренних антенн. Если ни в помещении, ни на улице нет связи, антенна монтируется на крыше или другой возвышенности.
  • В зависимости от площади офиса, потребуется одна или несколько антенн внутри здания.

Стоимость решения усиления сотовой связи в офисе – из чего состоит комплект, и как складывается сумма оплаты.

Набор элементов для усилителя подбирается индивидуально, в зависимости от того, какие условия в офисе, насколько большая площадь и далеко ли вышка. Для установки системы нужен такой набор основных устройств и дополнительных средств:

  • Внешняя антенна для установки снаружи помещения;
  • Внутренняя антенна или несколько для размещения в офисе;
  • Репитер – аппарат, увеличивающий силу сигналов сети;
  • Кабель и разъемы;
  • Делитель мощности, если используется система усиления на большой площади.

Цена установки системы зависит от нескольких факторов

  • Возможности репитера – работает он на одной частоте или на двух, какую площадь может охватить и его мощность, которая определяет, сколько антенн будет поддерживаться.
  • Нужно будет приобрести одну антенну или несколько, зависит от того, как устроено помещение: сколько в нем перегородок, из какого они материала — хорошо ли он пропускает радиосигнал. Если это несколько комнат, стены которых сделаны из бетона и металла, то понадобится несколько антенн.
  • Нужно ли будет добавлять к комплекту распределитель мощности.

Так что, если вам подходит помещение под офис, но там плохая сотовая связь – не спешите от него отказываться. Можно установить в офисе усилитель сигнала мобильной сети https://gsmusilenie.ru/office.html и работать в месте, удобном для ведения бизнеса.

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