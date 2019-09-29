Как усилить сотовую связь в офисе

Хороший сигнал сотовой сети в офисе – это необходимость для работы, ведь всегда нужно быть на связи. Бывает так, что радиоволны слабые или часто пропадают. В некоторых помещениях мобильного покрытия нет совсем.

Почему в офисе возникают проблемы с сотовой связью?

Особенности помещения: толстые бетонные стены и металлические элементы в каркасе здания не пропускают сигналы. Если офис расположен на цокольном этаже или в подвальном помещении, это тоже не дает радиоволнам доступа внутрь.

Рельеф местности может препятствовать движению сигналов – на пути волн могут быть горные породы, через которые они не могут пройти или здание находится в низине и не попадает в диапазон их действия.

Вышка мобильного оператора находится далеко от офиса.

Что требуется для решения проблемы?

Для того, чтобы обеспечить покрытие сети и сделать его качественным и стабильным, используют усилитель или репитер. Это аппарат, который взаимодействуют с антеннами и вышкой мобильного оператора, увеличивает мощность сигнала и выдает его усиленным. Некоторые элементы устанавливаются снаружи помещения, а некоторые внутри.

Виды ретрансляторов:

Аппараты для усиления только GSM-сигнала или с поддержкой 3G и 4G;

Репитеры, работающие на одной определенной частоте или на нескольких;

Модели отличаются принципом работы — бывают абонентские, оптические, полосовые и канальные типы.

Как работает система усиления сотовой связи?

Репитер принимает по кабелю сигнал от сотовой вышки через антенну, размещенную за пределами помещения, усиливает его, и по проводу направляет его на антенны, расположенные в офисе, которые распределяют волны по объекту.

Что нужно учитывать при установке системы:

Перед тем, как выбирать аппаратуру, потребуется измерить площадь объекта и узнать, на какой частоте работают мобильные операторы.

Выбрать усилитель, соответствующий потребностям офиса. Он должен принимать нужный диапазон сигнала, обладать мощностью, соответствующей площади, которой требуется покрытие.

Важно правильно подобрать все элементы комплекта – антенны, разветвители, усиливающий аппарат и кабель. На выбор провода нужно обратить особое внимание: телевизионный не подойдет – нужен коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Он устроен так, что согласуется с репитером и потери силы волн при движении по нему будут минимальными.

Следует определить место для установки внешней антенны так, чтобы она одинаково хорошо принимала данные всех операторов, но при этом на нее не должен попадать сигнал с внутренних антенн. Если ни в помещении, ни на улице нет связи, антенна монтируется на крыше или другой возвышенности.

В зависимости от площади офиса, потребуется одна или несколько антенн внутри здания.

Стоимость решения усиления сотовой связи в офисе – из чего состоит комплект, и как складывается сумма оплаты.

Набор элементов для усилителя подбирается индивидуально, в зависимости от того, какие условия в офисе, насколько большая площадь и далеко ли вышка. Для установки системы нужен такой набор основных устройств и дополнительных средств:

Внешняя антенна для установки снаружи помещения;

Внутренняя антенна или несколько для размещения в офисе;

Репитер – аппарат, увеличивающий силу сигналов сети;

Кабель и разъемы;

Делитель мощности, если используется система усиления на большой площади.

Цена установки системы зависит от нескольких факторов

Возможности репитера – работает он на одной частоте или на двух, какую площадь может охватить и его мощность, которая определяет, сколько антенн будет поддерживаться.

Нужно будет приобрести одну антенну или несколько, зависит от того, как устроено помещение: сколько в нем перегородок, из какого они материала — хорошо ли он пропускает радиосигнал. Если это несколько комнат, стены которых сделаны из бетона и металла, то понадобится несколько антенн.

Нужно ли будет добавлять к комплекту распределитель мощности.

Так что, если вам подходит помещение под офис, но там плохая сотовая связь – не спешите от него отказываться. Можно установить в офисе усилитель сигнала мобильной сети https://gsmusilenie.ru/office.html и работать в месте, удобном для ведения бизнеса.