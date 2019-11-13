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13 декабря : среда

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Как учесть основные нюансы при создании сайта?

13.11.2019 20:16

Прежде чем создавать собственный ресурс, нужно определиться: для чего он создается? Если как хобби, то нужно выбирать темы, которые вам близки. Ведь вам потом придется создавать уникальный контент, а писать статьи на тему которая не близка – очень быстро надоест. Если сайт рассматривается как источник дохода, нужно внимательно подобрать нишу. Она не должна быть переполнена серьезными, крупными сайтами, из-за которых не удастся выйти в топ поисковых систем. Желательно, чтобы тематика ресурса была связана с финансами – реклама на таких площадках стоит дороже.

Хостинг – стоянка для сайта

Выбор хостинга – ответственное задание, ведь все данные, все файлы размещенные на сайте, будут здесь храниться. Если хостинг работает со сбоями – это же будет происходить и с сайтами, которые на нем установлены. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно сравнить хостинги и выбрать оптимальный вариант. Есть как платные версии (стоимость зависит от тарифного плана), так и бесплатные. Есть планируется создать большую площадку, на которую в дальнейшем будут ежедневно заходить много пользователей, то лучше выбрать хостинг с мощными параметрами.

С чего начать

Когда определились с тематикой портала, подобрали для него надежный хостинг, нужно выполнить еще несколько условий, чтобы сайт был конкурентоспособным. Рекомендуется сделать следующее:

  • проанализировать конкурентов – ваш сайт должен быть не хуже, чем уже есть в интернете на выбранную вами тему;
  • создать семантическое ядро – выписать все ключевые слова, которые должны присутствовать в текстах;
  • после выбора хостинга нужно зарегистрировать и доменное имя (адрес ресурса) если его еще нет;
  • открыть аккаунты в Гугл и Яндекс, чтобы в дальнейшем работать в кабинете вебмастера этих двух самых популярных поисковых системах;
  • определиться на каком движке будет сайт – есть популярные CMS, например, WordPress, так и самописные варианты – на языке HTML, CSS, php.

И так, чтобы создать сайт с нуля, нужно понять, какая его основная цель. Затем стоит перейти к практичным шагам – приобрести домен, подобрать надежный, но недорогой хостинг, определиться с CMS, создать семантическое ядро. Затем можно экспериментировать с дизайном и навигацией портала, наполнять его интересными и уникальными статьями. Если не спешить, и правильно развивать свой сайт, то где-то через погода можно добиться хороших результатов – его страницы будут на лидирующих позициях в поисковиках, и количество посетителей будет постоянно расти.

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