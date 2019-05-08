Как строится и на чем держится сетевой бизнес?

Еще в двадцатом столетии возникло множество компаний, специализирующихся на реализации самых разных товаров с использованием схемы сетевого маркетинга. В настоящее время данный способ ведения бизнеса остается одним из наиболее популярных.

Основные принципы бизнес-модели

Суть бизнес-модели сетевого маркетинга состоит в построении многоуровневой структуры из множества партнеров компании, которые одновременно являются и ее потребителями. Все они получают доход за счет прямого продвижения определенного товара через сеть без участия посредников. Размер дохода каждого участника пропорционален его вкладу – чем больше выстроенная сеть из привлеченных им людей, тем выше его прибыль. Сетевой бизнес держится и развивается за счет личных контактов между людьми, которые предлагают свои знакомым приобрести те товары, которыми пользуются сами. На сегодняшний день эта бизнес-модель используется в самых разных сферах деятельности. С ее помощью продаются не только товары, но и услуги.

Преимущества бизнес-модели

Широкое распространение многоуровневого маркетинга объясняется целым рядом присущих ему преимуществ, которые обеспечивают его высокую эффективность. Эти преимущества включают в себя следующие особенности:

Система сетевого маркетинга позволяет участникам приобретать товары или услуги по цене существенно ниже рыночной, поскольку в нее не закладываются расходы на рекламу и оплату труда многочисленных посредников.

Благодаря отлаженной логистике товары поставляются покупателям в самые сжатые сроки.

Поскольку сетевые компании поставляют товары непосредственно конечным покупателям, возможность их фальсификации исключается. В других видах бизнеса, предусматривающих многочисленные перепродажи, продукция нередко подделывается и подменяется.

У людей, принимающих участие в сетевом бизнесе, есть сильная мотивация как в плане получения высоких доходов за счет продажи товаров и услуг, так и в плане построения своего бизнеса.

Хотя занятие сетевым бизнесом имеет множество достоинств, нужно учитывать, что оно подходит далеко не каждому человеку. Как и всякая работа, данная деятельность требует наличия ряда качеств, без чего достичь успеха не удастся. Важнейшие из этих качеств заключаются в коммуникабельности, способности убеждать людей, умении ставить цели и упорно стремиться к их достижению.