Как получить микрозайм без процентов

Банки, микрофинансовые организации или ломбарды выдают клиентам заемные средства под проценты. Это их способ заработка. При этом займы в МФО считаются самым быстрым и удобным вариантом получения денег. Причина проста: микрофинансовые организации лояльно относятся к своим клиентам, не требуют большого пакета документов, залога или поручителей для заключения договора, а вся процедура оформления занимает не более 15 минут.

В МФО есть градация процентных ставок по займам.

От чего зависит процентная ставка в МФО

Процентная ставка зависит от трех параметров:

Размера займа. Чем он больше, тем ниже процентная ставка. Срока погашения. Чем больше срок действия договора, тем меньше проценты по нему. Категории заемщика. Клиенты МФО с отрицательной и с положительной кредитной историей могут рассчитывать на успешное сотрудничество. Но для заемщиков с отрицательной кредитной историей МФО ограничивает сумму займа, срок его погашения и повышает процентную ставку. Заемщики с положительной кредитной историей считаются благонадежными, поэтому им предлагают лучшие условия.

Какой может быть процентная ставка в МФО

В микрофинансовых организациях размер процентной ставки привязывается к виду займа.

Максимальный размер – 1,5 % в день (с 01.07.2019 эта цифра законодательно снизится до 1 %) – устанавливают для краткосрочных займов. К ним относятся спецзаймы до 10 000 руб. на срок до 15 дней и займы до зарплаты – максимум 30 000 руб. со сроком погашения до 30 дней.

Процентную ставку 0,3–0,5 % в день устанавливают для потребительских займов. Их размер может достигать 100 000 руб., а срок выдачи – 6 месяцев.

Самую низкую процентную ставку устанавливают для займов на развитие малого бизнеса со сроком погашения до одного года. На эти цели физические лица могут получить в МФО до 1 000 000 руб., а юридические лица и индивидуальные предприниматели – до 5 000 000 руб. Размер процентной ставки по таким займам – 15–45 % годовых.

Можно получить беспроцентный займ в МФО?

В России много микрофинансовых организаций и конкуренция между ними высокая. Ситуация осложняется тем, что большинство компаний работают в режиме онлайн. Заемщик может выбрать любую МФО независимо от ее местонахождения. Главное, чтобы она предлагала выгодные условия сотрудничества.

Микрофинансовые организации стремятся увеличить количество клиентов и используют для этого разные инструменты. Один из них – беспроцентные займы. МФО предлагают их новым клиентам только на один раз. Как правило, размер таких займов не превышает 15 000 руб., а срок погашения – не более 10 дней.

Как получить беспроцентный займ

Беспроцентный микрозайм можно получить несколькими способами: наличными, на банковскую карту или электронный кошелек. На сегодня самыми востребованными считаются займы на карту.

При выборе любого способа заемщик должен выполнить четыре действия:

Подать заявку в микрофинансовую организацию с указанием суммы, срока погашения и персональных данных. Дождаться решения МФО. На это уходит не более 15 минут. При положительном результате ознакомиться с договором и подписать его. Получить деньги.

Беспроцентный микрозайм в МФО можно получить один раз. А чтобы в дальнейшем рассчитывать на лучшие условия предоставления заемных средств, нужно выполнять условия договора и своевременно вносить платежи.