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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Как подобрать спецтехнику для личного автопарка

30.05.2019 20:23

Создание собственного парка спецтехники — задача непростая. Огромный ассортимент продукции, модели, бренды — неопытному пользователю сложно разобраться в столь многообразных нюансах.

Один из вариантов — это обратиться в компанию, специализирующуюся на данном товаре и предоставляющую услуги по подбору оптимальной техники. Так, специалисты ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ» разрабатывают коммерческое предложение и производственную схему, учитывающие специфику вашей отрасли. Если же вы хотите самостоятельно заняться подобным вопросом, то несколько советов вам не помешают.

Критерии выбора спецтехники

Хороший автопарк — это надежные машины, отличающиеся качеством, стабильностью, удобством эксплуатации и высокими показателями производительности. Чтобы подобрать подобную технику, изучите такие пункты:

  • бренд и страна-производитель;
  • основная специфика работ;
  • маневренность и проходимость;
  • функциональность, наличие дополнительных устройств;
  • условия техобслуживания.

Сегодня самыми надежными в подобной отрасли производителями считаются японские, американские и британские компании. Отдельно ознакомьтесь с историей выбранного бренда и отзывами.

Если задачи, которые вы ставите перед техникой, не слишком большие, но достаточно разнообразные, выбирайте машины, которые легко доукомплектуются. Это должны быть изделия с максимально возможным функционалом. Крупное строительство — это в первую очередь мощность и высокие эксплуатационные показатели.

Проходимость и маневренность — критерии, определяющиеся исходя из местности, на которой планируются проводить работы. Это может быть город, горный карьер или болотистая местность.

Если вас интересует практичность, обратите внимание на машины, которые имеют широкий выбор дополнительного оборудования, совместимого с ними. Это позволит быстро и экономно усовершенствовать автопарк и получить новые возможности.

Немаловажный аспект — оперативность техобслуживания. В случае поломки машины во время строительных работ от скорости ее ремонта может зависеть не только ваше финансовое положение, но и репутация.

Как расширить автопарк

Чтобы проще было определиться с выбором, подумайте, к какой категории ближе ваш бизнес:

  • гражданское строительство;
  • промышленные работы;
  • крупные транспортные объекты (метро, мосты, эстакады);
  • демонтаж.

Расширять и дополнять парк стоит постепенно. Со временем вы сможете понять, какая техника наиболее востребована в вашей отрасли. Воспользуйтесь арендой нового оборудования, чтобы оценить его достоинства и недостатки.

Подобрать подходящие варианты можно на сайте komek.ru — компании, специализирующейся на строительной технике.

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