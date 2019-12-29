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Как подобрать мебельный фасад для кухни?

29.12.2019 05:51

Кухонные гарнитуры – лицо любой хозяйки. Современные мебельные материалы позволяют создавать не только многофункциональное кухонное пространство, но и кухонные фасады, выглядящие как произведение искусства.

Требования к кухонным гарнитурам

К кухонным корпусам предъявляются особые требования. Они должны:

  • быть влагоустойчивыми;
  • не бояться мелких повреждений (например, от кухонного ножа);
  • легко мыться и дезинфицироваться.

Выбор материала

Многообразие современных строительных материалов способно угодить каждому клиенту. Особой популярностью пользуются мебельные фасады из следующих материалов.

  • Древесно-стружечные плиты (ДСП). Основной материал в них проклеивается эпоксидной смолой. Ценовой диапазон позволяет выбрать как дорогой материал без формальдегидных включений, так и бюджетный, в составе которого могут быть неэкологичные смолы. Материал позволяет изготовить фасады любой формы, однако со временем места креплений фурнитуры расшатываются, и их приходится ремонтировать. Кроме того, никто не гарантирует, что влага не проникнет в панель.
  • Плиты их мелкодисперсионных фракций (МДФ). Такие фасады влагоустойчивые, более экологичные и долговечные. Выполняются в нескольких вариантах: с пленочным покрытием, крашеные, с пластиковым покрытием, шпонированные. Варианты мебели из МДФ самые разные по фактуре, сложности, расцветке. Надежные поставщики, например, ТБМ-Маркет, обеспечивают долговременную гарантию на свою продукцию.
  • Массив дерева. Один из дорогостоящих материалов, подходящий для оформления кухни в классическом стиле. Одно из преимуществ – отсутствие вредных смол в составе. При правильном уходе фасады прослужат долго, а для косметического ремонта подойдет полировка и специальная пропитка поверхностей.
  • Металл. Применяются панели, изготовленные из алюминия или нержавеющей стали. Такой фасад долговечен и прочен (не ржавеет, не боится перепада температуры, влагоустойчив), оптимально подходит для стиля хай-тек.
  • Стекло. Стекло подбирается закаленное, ударопрочное, матовое, прозрачное или рифленое. Наиболее популярны варианты фасадов, при которых стекло обрамляется в металл. Фасады дополняются светодиодной подсветкой. Основной недостаток материала – при повреждении заменяется стекло полностью, эстетически корректно заменить сколы не получится.

Отдавая предпочтение варианту мебельного фасада, необходимо учитывать габариты, основное функциональное назначение кухни, стиль и цветовые нюансы. Лучше продумать всё заранее: это огородит от разочарований и ненужных хлопот.

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