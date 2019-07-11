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11 августа : четверг

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Как перевезти ЖК-телевизор? — советует «Мотор-М»

11.07.2019 17:10

Современные ЖК-телевизоры — техника новая и для многих загадочная. Каких только сказок о них не придумали. Кто-то боится стереть пыль с экрана, чтобы кристаллики не потрескались, а кто-то вообще обходит технику стороной, боясь высокого радиоактивного излучения. Не меньше опасений вызывает и перевозка телевизора. Из магазина его доставляют в целости и сохранности благодаря качественной заводской упаковке. А как быть, если предстоит организовать квартирный переезд? Какие рекомендации следует соблюдать в этом случае? Подробно о перевозке телевизоров и ценах смотрите здесь.

Правила упаковки телевизора перед перевозкой

Вантажні перевезення м.Київ "Мотор-М" - доставка технікиПрежде всего важно не забывать, что чувствительная матрица ЖК-телевизора требует максимально бережного обращения. Поэтому ее нужно защитить от возможных перепадов температуры, высокой влажности, вибрации и падений. Хорошо, если с момента покупки в доме сохранилась «родная» коробка из-под техники. Часто бывает так, что владельцы на время гарантийного срока складывают заводскую упаковку в кладовку и потом надолго о ней забывают. Если это история про вас, то вам просто повезло. Совершить переезд будет легче и проще.

В противном случае придется конструировать новую упаковку своими руками. Для этого вам понадобятся пузырчатая пленка, пенопласт, картонная коробка и скотч. Оберните плоский экран в несколько слоев пузырчатой пленкой и поместите его в ящик, склеенный из пенопласта, и только затем — в коробку. Если пенопласта в доме не оказалось, то используйте одну коробку. Оставшееся в ней свободное пространство обязательно заполните мягкой тканью (подойдут старая одежда или махровые полотенца).

Правила транспортировки дорогой электроники

Как и всю остальную бытовую технику, ЖК-телевизор лучше перевозить в вертикальном положении. Или в крайнем случае — горизонтально на задней панели. Во время перевозки «стоя» телевизор располагают поперек кузова. Это снизит вероятность его падения во время движения.

Правильно установить телевизор и надежно зафиксировать его положение в легковом автомобиле будет довольно трудно. Особенно, если у экрана большая диагональ. Поэтому безопаснее перевозить технику в грузовой машине. Заказать ее можно в любой транспортной организации, например в компании «Мотор-М». Профессиональная доставка техники обойдется вам дешевле, чем ее ремонт, который может стать следствием неудачной транспортировки.

Автор статьи: Юлия Кони

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